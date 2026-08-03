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Проектирование выхода со станции метро "Театральная" начнется в 2026 году
Проектирование выхода со станции метро "Театральная" начнется в 2026 году - 03.08.2026, ПРАЙМ
Проектирование выхода со станции метро "Театральная" начнется в 2026 году
Проектирование выхода со станции метро "Театральная" в Санкт-Петербурге, подземная часть которой уже построена, начнется в 2026 году, сообщила пресс-служба... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T17:37+0300
2026-08-03T17:37+0300
2026-08-03T18:09+0300
санкт-петербург
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александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - ПРАЙМ. Проектирование выхода со станции метро "Театральная" в Санкт-Петербурге, подземная часть которой уже построена, начнется в 2026 году, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В этом году "Метрострой" начинает проектирование выхода на поверхность станции "Театральная", которая уже построена", – говорится в сообщении. В апреле губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал в интервью РИА Новости, что "Театральную" планируется открыть для пассажиров до 2030 года. Станция "Театральная" находится в составе Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Строительство ее подземной части на глубине 53 метра завершено, но в настоящее время она работает только на проход – поезда проезжают станцию без остановки.
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санкт-петербург, петербург, александр беглов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов
Проектирование выхода со станции метро "Театральная" начнется в 2026 году
Проектирование выхода со станции метро "Театральная" в Петербурге начнется в 2026 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - ПРАЙМ. Проектирование выхода со станции метро "Театральная" в Санкт-Петербурге, подземная часть которой уже построена, начнется в 2026 году, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"В этом году "Метрострой" начинает проектирование выхода на поверхность станции "Театральная", которая уже построена", – говорится в сообщении.
В апреле губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал в интервью РИА Новости, что "Театральную" планируется открыть для пассажиров до 2030 года.
Станция "Театральная" находится в составе Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Строительство ее подземной части на глубине 53 метра завершено, но в настоящее время она работает только на проход – поезда проезжают станцию без остановки.