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Девяносто процентов московских трамваев к 2035 году станут беспилотными
Девяносто процентов московских трамваев к 2035 году станут беспилотными - 03.08.2026, ПРАЙМ
Девяносто процентов московских трамваев к 2035 году станут беспилотными
Девяносто процентов московских трамваев к 2035 году станут беспилотными, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T12:56+0300
2026-08-03T12:56+0300
2026-08-03T12:56+0300
бизнес
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экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Девяносто процентов московских трамваев к 2035 году станут беспилотными, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Важное направление, которое Москва реализует в рамках Стратегии развития городского транспорта, — беспилотные технологии. В сентябре 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин впервые в мире запустил регулярное движение беспилотного трамвая по маршруту с пассажирами. Сегодня в Москве курсируют уже 4 беспилотных трамвая. Согласно Стратегии развития Московского транспорта, к 2030 году две трети столичного парка трамваев станут беспилотными, а к 2035 году — 90%", - рассказал Ликсутов на V Международном транспортном саммите.
По его словам, беспилотные трамваи проехали свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний. К концу года общее количество беспилотных трамваев в Москве достигнет 15.
Также вице-мэр отметил, что на Большой кольцевой линии уже более шести месяцев проходят испытания беспилотного поезда метро отечественного производства.
"Инновационный состав на базе поезда "Москва-2024" преодолел без пассажиров свыше 4 тысяч километров. Уже в 2027 году начнутся первые поездки беспилотного поезда с пассажирами, а в 2030 году будет запущена первая линия беспилотного метро — БКЛ. Таким образом, все 94 поезда, которые курсируют по Большой кольцевой, станут беспилотными", - заключил заммэра.
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бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Сергей Собянин
Девяносто процентов московских трамваев к 2035 году станут беспилотными
Заммэра Ликсутов: к 2035 году 90% московских трамваев станут беспилотными
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Девяносто процентов московских трамваев к 2035 году станут беспилотными, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Важное направление, которое Москва реализует в рамках Стратегии развития городского транспорта, — беспилотные технологии. В сентябре 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин впервые в мире запустил регулярное движение беспилотного трамвая по маршруту с пассажирами. Сегодня в Москве курсируют уже 4 беспилотных трамвая. Согласно Стратегии развития Московского транспорта, к 2030 году две трети столичного парка трамваев станут беспилотными, а к 2035 году — 90%", - рассказал Ликсутов на V Международном транспортном саммите.
По его словам, беспилотные трамваи проехали свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний. К концу года общее количество беспилотных трамваев в Москве достигнет 15.
Также вице-мэр отметил, что на Большой кольцевой линии уже более шести месяцев проходят испытания беспилотного поезда метро отечественного производства.
"Инновационный состав на базе поезда "Москва-2024" преодолел без пассажиров свыше 4 тысяч километров. Уже в 2027 году начнутся первые поездки беспилотного поезда с пассажирами, а в 2030 году будет запущена первая линия беспилотного метро — БКЛ. Таким образом, все 94 поезда, которые курсируют по Большой кольцевой, станут беспилотными", - заключил заммэра.