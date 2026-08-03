https://1prime.ru/20260803/protsenty-871970754.html

Девяносто процентов московских трамваев к 2035 году станут беспилотными

Девяносто процентов московских трамваев к 2035 году станут беспилотными - 03.08.2026, ПРАЙМ

Девяносто процентов московских трамваев к 2035 году станут беспилотными

Девяносто процентов московских трамваев к 2035 году станут беспилотными, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:56+0300

2026-08-03T12:56+0300

2026-08-03T12:56+0300

бизнес

россия

экономика

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871970754.jpg?1785750983

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Девяносто процентов московских трамваев к 2035 году станут беспилотными, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Важное направление, которое Москва реализует в рамках Стратегии развития городского транспорта, — беспилотные технологии. В сентябре 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин впервые в мире запустил регулярное движение беспилотного трамвая по маршруту с пассажирами. Сегодня в Москве курсируют уже 4 беспилотных трамвая. Согласно Стратегии развития Московского транспорта, к 2030 году две трети столичного парка трамваев станут беспилотными, а к 2035 году — 90%", - рассказал Ликсутов на V Международном транспортном саммите. По его словам, беспилотные трамваи проехали свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний. К концу года общее количество беспилотных трамваев в Москве достигнет 15. Также вице-мэр отметил, что на Большой кольцевой линии уже более шести месяцев проходят испытания беспилотного поезда метро отечественного производства. "Инновационный состав на базе поезда "Москва-2024" преодолел без пассажиров свыше 4 тысяч километров. Уже в 2027 году начнутся первые поездки беспилотного поезда с пассажирами, а в 2030 году будет запущена первая линия беспилотного метро — БКЛ. Таким образом, все 94 поезда, которые курсируют по Большой кольцевой, станут беспилотными", - заключил заммэра.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, сергей собянин