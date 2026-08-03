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Путин рассчитывает, что метро в Красноярске запустят "в наши времена" - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Путин рассчитывает, что метро в Красноярске запустят "в наши времена"
Путин рассчитывает, что метро в Красноярске запустят "в наши времена" - 03.08.2026, ПРАЙМ
Путин рассчитывает, что метро в Красноярске запустят "в наши времена"
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что строительство метро в Красноярске, начавшееся более 30 лет назад, завершится "в наши времена". | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T18:01+0300
2026-08-03T18:01+0300
бизнес
россия
экономика
красноярск
красноярский край
владимир путин
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 3 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что строительство метро в Красноярске, начавшееся более 30 лет назад, завершится "в наши времена". Президент в понедельник провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым в рамках рабочей поездки в Красноярск. Глава региона доложил об основных инфраструктурных проектах, в том числе рассказал о ходе строительства метро в Красноярске. По его словам, за последние полтора года в этой части сделано больше, чем за прошедшие 30 лет с момента начала проекта. "Проект начинался в незапамятные времена, что называется. А сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей", - отметил Котюков. "Надо, чтобы он (проект - ред.) закончился в наши времена", - отреагировал Путин, улыбнувшись. Глава региона заверил, что власти стараются это сделать. Он отметил, что определенные сложности есть, но к настоящему моменту полностью разработана проектная документация и получено заключение государственной экспертизы. "С деньгами надо разобраться. Не с их выделением, деньги-то есть. Вопрос в определении стоимости со стороны исполнителей, со стороны контролирующих организаций, со стороны госэкспертизы", - заявил Путин. Глава региона отметил, что сейчас идет процедура уточнения соответствующих расчетов.
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бизнес, россия, красноярск, красноярский край, владимир путин, михаил котюков
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Красноярск, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Владимир Путин, Михаил Котюков
18:01 03.08.2026
 

Путин рассчитывает, что метро в Красноярске запустят "в наши времена"

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КРАСНОЯРСК, 3 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что строительство метро в Красноярске, начавшееся более 30 лет назад, завершится "в наши времена".
Президент в понедельник провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым в рамках рабочей поездки в Красноярск. Глава региона доложил об основных инфраструктурных проектах, в том числе рассказал о ходе строительства метро в Красноярске. По его словам, за последние полтора года в этой части сделано больше, чем за прошедшие 30 лет с момента начала проекта.
"Проект начинался в незапамятные времена, что называется. А сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей", - отметил Котюков.
"Надо, чтобы он (проект - ред.) закончился в наши времена", - отреагировал Путин, улыбнувшись.
Глава региона заверил, что власти стараются это сделать. Он отметил, что определенные сложности есть, но к настоящему моменту полностью разработана проектная документация и получено заключение государственной экспертизы.
"С деньгами надо разобраться. Не с их выделением, деньги-то есть. Вопрос в определении стоимости со стороны исполнителей, со стороны контролирующих организаций, со стороны госэкспертизы", - заявил Путин.
Глава региона отметил, что сейчас идет процедура уточнения соответствующих расчетов.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКрасноярскКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙВладимир ПутинМихаил Котюков
 
 
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