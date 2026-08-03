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Первый в России коммерческий аэростат готовится к полетам

Первый в России коммерческий аэростат готовится к полетам - 03.08.2026, ПРАЙМ

Первый в России коммерческий аэростат готовится к полетам

Первая авиакомпания для коммерческих полетов на аэростате официально появилась в России, сообщила Росавиация. | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:38+0300

2026-08-03T12:38+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Первая авиакомпания для коммерческих полетов на аэростате официально появилась в России, сообщила Росавиация. "Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием легкого воздушного судна - свободного аэростата. Обладателем документа стало ООО "Электрик Технолоджи", работающее под брендом "Открытое небо", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты ведомства провели проверку, подтвердив соответствие заявителя требованиям. Производитель аэростата – российская компания "Русбал", воздушное судно рассчитано на пять человек, уточнили в Росавиации. "Кроме того, сертифицирован еще один аэростат, который готовится к включению в сертификат эксплуатанта для выполнения полетов над одним из самых живописных регионов России – Республикой Алтай", - добавили в ведомстве.

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бизнес, россия, финансы, росавиация