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Первый в России коммерческий аэростат готовится к полетам - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Первый в России коммерческий аэростат готовится к полетам
Первый в России коммерческий аэростат готовится к полетам - 03.08.2026, ПРАЙМ
Первый в России коммерческий аэростат готовится к полетам
Первая авиакомпания для коммерческих полетов на аэростате официально появилась в России, сообщила Росавиация. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T12:38+0300
2026-08-03T13:06+0300
бизнес
россия
финансы
росавиация
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Первая авиакомпания для коммерческих полетов на аэростате официально появилась в России, сообщила Росавиация. "Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием легкого воздушного судна - свободного аэростата. Обладателем документа стало ООО "Электрик Технолоджи", работающее под брендом "Открытое небо", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты ведомства провели проверку, подтвердив соответствие заявителя требованиям. Производитель аэростата – российская компания "Русбал", воздушное судно рассчитано на пять человек, уточнили в Росавиации. "Кроме того, сертифицирован еще один аэростат, который готовится к включению в сертификат эксплуатанта для выполнения полетов над одним из самых живописных регионов России – Республикой Алтай", - добавили в ведомстве.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, финансы, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Росавиация
12:38 03.08.2026 (обновлено: 13:06 03.08.2026)
 
Первый в России коммерческий аэростат готовится к полетам

Росавиация: в России появилась первая авиакомпания для коммерческих полетов на аэростате

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Первая авиакомпания для коммерческих полетов на аэростате официально появилась в России, сообщила Росавиация.
"Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием легкого воздушного судна - свободного аэростата. Обладателем документа стало ООО "Электрик Технолоджи", работающее под брендом "Открытое небо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты ведомства провели проверку, подтвердив соответствие заявителя требованиям. Производитель аэростата – российская компания "Русбал", воздушное судно рассчитано на пять человек, уточнили в Росавиации.
"Кроме того, сертифицирован еще один аэростат, который готовится к включению в сертификат эксплуатанта для выполнения полетов над одним из самых живописных регионов России – Республикой Алтай", - добавили в ведомстве.
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