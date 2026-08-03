https://1prime.ru/20260803/rospotrebnadzor-871980339.html

Роспотребнадзор опроверг сообщения о проверках предпринимателей

Роспотребнадзор опроверг сообщения о проверках предпринимателей - 03.08.2026, ПРАЙМ

Роспотребнадзор опроверг сообщения о проверках предпринимателей

Массовая рассылка уведомлений предпринимателям о внеплановых проверках и необходимости оплаты почтовых услуг является фейком и не имеет отношения к... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T17:27+0300

2026-08-03T17:27+0300

2026-08-03T17:27+0300

россия

экономика

общество

роспотребнадзор

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Массовая рассылка уведомлений предпринимателям о внеплановых проверках и необходимости оплаты почтовых услуг является фейком и не имеет отношения к Роспотребнадзору, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства. "Роспотребнадзор информирует, что на электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных сфер деятельности в регионах России идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении них внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплаты почтовых услуг. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Уточняется, что в официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные телефоны с указанием исполнителя. "Требования об оплате в уведомлении отсутствуют, все мероприятия проводятся бесплатно!" - подчеркнули в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , роспотребнадзор