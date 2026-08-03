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Роспотребнадзор опроверг сообщения о проверках предпринимателей
Роспотребнадзор опроверг сообщения о проверках предпринимателей - 03.08.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор опроверг сообщения о проверках предпринимателей
Массовая рассылка уведомлений предпринимателям о внеплановых проверках и необходимости оплаты почтовых услуг является фейком и не имеет отношения к... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T17:27+0300
2026-08-03T17:27+0300
2026-08-03T17:27+0300
россия
экономика
общество
роспотребнадзор
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Массовая рассылка уведомлений предпринимателям о внеплановых проверках и необходимости оплаты почтовых услуг является фейком и не имеет отношения к Роспотребнадзору, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.
"Роспотребнадзор информирует, что на электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных сфер деятельности в регионах России идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении них внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплаты почтовых услуг. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные телефоны с указанием исполнителя.
"Требования об оплате в уведомлении отсутствуют, все мероприятия проводятся бесплатно!" - подчеркнули в ведомстве.
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россия, общество , роспотребнадзор
РОССИЯ, Экономика, Общество , Роспотребнадзор
Роспотребнадзор опроверг сообщения о проверках предпринимателей
Роспотребнадзор назвал рассылку уведомлений предпринимателям о проверках фейком
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Массовая рассылка уведомлений предпринимателям о внеплановых проверках и необходимости оплаты почтовых услуг является фейком и не имеет отношения к Роспотребнадзору, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.
"Роспотребнадзор информирует, что на электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных сфер деятельности в регионах России идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении них внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплаты почтовых услуг. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указывается уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, QR-код, адрес проведения мероприятия и контактные телефоны с указанием исполнителя.
"Требования об оплате в уведомлении отсутствуют, все мероприятия проводятся бесплатно!" - подчеркнули в ведомстве.