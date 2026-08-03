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Россельхознадзор ограничил поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца

Россельхознадзор ограничил поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца - 03.08.2026, ПРАЙМ

Россельхознадзор ограничил поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца

Россельхознадзор с 3 августа вводит временные ограничения на поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца, говорится указании ведомства, которое изучило РИА | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T18:43+0300

2026-08-03T18:43+0300

2026-08-03T18:43+0300

экономика

камбоджа

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 3 августа вводит временные ограничения на поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца, говорится указании ведомства, которое изучило РИА Новости. "В связи с ухудшением на территории Камбоджи эпизоотической обстановки по инфекции вирусом болезни Ньюкасла с 03 августа 2026 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из Камбоджи следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо", - говорится в документе. Помимо этого, ограничения вводятся на импорт мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, подверженных обработке от вирусов болезни Ньюкасла. Также ограничиваются корма и кормовые добавки для птиц за исключением тех, что подвержены обработке, оборудование для содержания, убоя и разделки птиц, бывшее в употреблении, а также готовая продукция животного происхождения в заводской упаковке, перевозимая физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования.

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камбоджа