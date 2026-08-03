Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россельхознадзор ограничил поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца - 03.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260803/rosselhoznadzor-871982244.html
Россельхознадзор ограничил поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца
Россельхознадзор ограничил поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца - 03.08.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор ограничил поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца
Россельхознадзор с 3 августа вводит временные ограничения на поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца, говорится указании ведомства, которое изучило РИА | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T18:43+0300
2026-08-03T18:43+0300
экономика
камбоджа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871982244.jpg?1785771803
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 3 августа вводит временные ограничения на поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца, говорится указании ведомства, которое изучило РИА Новости. "В связи с ухудшением на территории Камбоджи эпизоотической обстановки по инфекции вирусом болезни Ньюкасла с 03 августа 2026 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из Камбоджи следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо", - говорится в документе. Помимо этого, ограничения вводятся на импорт мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, подверженных обработке от вирусов болезни Ньюкасла. Также ограничиваются корма и кормовые добавки для птиц за исключением тех, что подвержены обработке, оборудование для содержания, убоя и разделки птиц, бывшее в употреблении, а также готовая продукция животного происхождения в заводской упаковке, перевозимая физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования.
камбоджа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
камбоджа
Экономика, КАМБОДЖА
18:43 03.08.2026
 
Россельхознадзор ограничил поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца

Россельхознадзор вводит ограничения на поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 3 августа вводит временные ограничения на поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца, говорится указании ведомства, которое изучило РИА Новости.
"В связи с ухудшением на территории Камбоджи эпизоотической обстановки по инфекции вирусом болезни Ньюкасла с 03 августа 2026 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из Камбоджи следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо", - говорится в документе.
Помимо этого, ограничения вводятся на импорт мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров, подверженных обработке от вирусов болезни Ньюкасла.
Также ограничиваются корма и кормовые добавки для птиц за исключением тех, что подвержены обработке, оборудование для содержания, убоя и разделки птиц, бывшее в употреблении, а также готовая продукция животного происхождения в заводской упаковке, перевозимая физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования.
 
ЭкономикаКАМБОДЖА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала