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Посол рассказал о товарообороте между Россией и Марокко - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Посол рассказал о товарообороте между Россией и Марокко
Посол рассказал о товарообороте между Россией и Марокко - 03.08.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал о товарообороте между Россией и Марокко
Россия и Марокко поддерживают двусторонний товарооборот на уровне 1,5-2 миллиарда долларов, РФ экспортирует сельхозсырье, промышленную и химическую продукцию, а | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T10:39+0300
2026-08-03T10:42+0300
экономика
россия
мировая экономика
марокко
рф
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россия и Марокко поддерживают двусторонний товарооборот на уровне 1,5-2 миллиарда долларов, РФ экспортирует сельхозсырье, промышленную и химическую продукцию, а также фармацевтические препараты, сообщил РИА Новости посол России в Марокко Игорь Беляев. "Сегодня двусторонний товарооборот поддерживается на отметке 1,5-2 миллиарда долларов США", - сказал посол агентству. Он уточнил, какие товары поставляют в Марокко российские компании. "В королевство экспортируются российское сельхозсырье, промышленная и химическая продукция, включая карбамид, важный для марокканского АПК", - перечислил Беляев. Кроме того, российские компании поставляют инсулины, противоопухолевые препараты, вакцины и пестициды, добавил он. Также, по словам собеседника агентства, ведется работа по диверсификации номенклатуры товаров на основе сертификации "Халяль". Из Марокко в Россию поставляются качественные фрукты, овощи и морепродукты, которые традиционно пользуются спросом у российского потребителя, указал посол. При этом потенциал двух стран позволяет значительно расширить взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли, считает Беляев. "Политический диалог между Россией и Марокко находится на высоком уровне. Вместе с тем считаю, что потенциал торгово-экономического сотрудничества пока реализован не в полной мере и не соответствует уровню политических отношений", - подчеркнул посол.
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россия, мировая экономика, марокко, рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МАРОККО, РФ
10:39 03.08.2026 (обновлено: 10:42 03.08.2026)
 
Посол рассказал о товарообороте между Россией и Марокко

Посол Беляев: Россия и Марокко поддерживают товарооборот на уровне 1,5-2 млрд долларов

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россия и Марокко поддерживают двусторонний товарооборот на уровне 1,5-2 миллиарда долларов, РФ экспортирует сельхозсырье, промышленную и химическую продукцию, а также фармацевтические препараты, сообщил РИА Новости посол России в Марокко Игорь Беляев.
"Сегодня двусторонний товарооборот поддерживается на отметке 1,5-2 миллиарда долларов США", - сказал посол агентству.
Он уточнил, какие товары поставляют в Марокко российские компании.
"В королевство экспортируются российское сельхозсырье, промышленная и химическая продукция, включая карбамид, важный для марокканского АПК", - перечислил Беляев.
Кроме того, российские компании поставляют инсулины, противоопухолевые препараты, вакцины и пестициды, добавил он. Также, по словам собеседника агентства, ведется работа по диверсификации номенклатуры товаров на основе сертификации "Халяль".
Из Марокко в Россию поставляются качественные фрукты, овощи и морепродукты, которые традиционно пользуются спросом у российского потребителя, указал посол.
При этом потенциал двух стран позволяет значительно расширить взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли, считает Беляев.
"Политический диалог между Россией и Марокко находится на высоком уровне. Вместе с тем считаю, что потенциал торгово-экономического сотрудничества пока реализован не в полной мере и не соответствует уровню политических отношений", - подчеркнул посол.
 
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