Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере - 03.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260803/rossija-871984637.html
Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере
Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере - 03.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере
Россия и Вьетнам заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в транспортной сфере и договорились продолжить профильный диалог по вопросам реализации... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T20:13+0300
2026-08-03T20:13+0300
бизнес
россия
экономика
вьетнам
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871984637.jpg?1785777223
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в транспортной сфере и договорились продолжить профильный диалог по вопросам реализации совместных проектов, сообщил Минтранс РФ. В Москве состоялась встреча статс-секретаря – заместителя министра транспорта России Дмитрия Зверева с заместителем министра строительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Зань Хюи. "По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-вьетнамского сотрудничества в транспортной сфере и договорились продолжить профильный диалог по вопросам реализации совместных проектов", - говорится в сообщении. Минтранс пишет, что стороны обсудили практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества в транспортной сфере, в том числе перспективы взаимодействия в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, морского сообщения и подготовки кадров для транспортной отрасли. "Особое внимание было уделено проектам строительства метрополитена в Ханое и Хошимине", - отмечается в сообщении.
вьетнам
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, вьетнам, рф, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ВЬЕТНАМ, РФ, МОСКВА
20:13 03.08.2026
 
Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере

Минтранс: Россия и Вьетнам заинтересованы в развитии сотрудничества в транспортной сфере

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в транспортной сфере и договорились продолжить профильный диалог по вопросам реализации совместных проектов, сообщил Минтранс РФ.
В Москве состоялась встреча статс-секретаря – заместителя министра транспорта России Дмитрия Зверева с заместителем министра строительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Зань Хюи.
"По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-вьетнамского сотрудничества в транспортной сфере и договорились продолжить профильный диалог по вопросам реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.
Минтранс пишет, что стороны обсудили практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества в транспортной сфере, в том числе перспективы взаимодействия в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, морского сообщения и подготовки кадров для транспортной отрасли.
"Особое внимание было уделено проектам строительства метрополитена в Ханое и Хошимине", - отмечается в сообщении.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВЬЕТНАМРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала