https://1prime.ru/20260803/rossija-871984637.html
Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере
Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере - 03.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере
Россия и Вьетнам заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в транспортной сфере и договорились продолжить профильный диалог по вопросам реализации... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T20:13+0300
2026-08-03T20:13+0300
2026-08-03T20:13+0300
бизнес
россия
экономика
вьетнам
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871984637.jpg?1785777223
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в транспортной сфере и договорились продолжить профильный диалог по вопросам реализации совместных проектов, сообщил Минтранс РФ.
В Москве состоялась встреча статс-секретаря – заместителя министра транспорта России Дмитрия Зверева с заместителем министра строительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Зань Хюи.
"По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-вьетнамского сотрудничества в транспортной сфере и договорились продолжить профильный диалог по вопросам реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.
Минтранс пишет, что стороны обсудили практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества в транспортной сфере, в том числе перспективы взаимодействия в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, морского сообщения и подготовки кадров для транспортной отрасли.
"Особое внимание было уделено проектам строительства метрополитена в Ханое и Хошимине", - отмечается в сообщении.
вьетнам
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, вьетнам, рф, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ВЬЕТНАМ, РФ, МОСКВА
Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере
Минтранс: Россия и Вьетнам заинтересованы в развитии сотрудничества в транспортной сфере
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в транспортной сфере и договорились продолжить профильный диалог по вопросам реализации совместных проектов, сообщил Минтранс РФ.
В Москве состоялась встреча статс-секретаря – заместителя министра транспорта России Дмитрия Зверева с заместителем министра строительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Зань Хюи.
"По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-вьетнамского сотрудничества в транспортной сфере и договорились продолжить профильный диалог по вопросам реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.
Минтранс пишет, что стороны обсудили практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества в транспортной сфере, в том числе перспективы взаимодействия в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, морского сообщения и подготовки кадров для транспортной отрасли.
"Особое внимание было уделено проектам строительства метрополитена в Ханое и Хошимине", - отмечается в сообщении.