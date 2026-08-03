https://1prime.ru/20260803/rossija-871984637.html

Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере

Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере - 03.08.2026, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере

Россия и Вьетнам заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в транспортной сфере и договорились продолжить профильный диалог по вопросам реализации... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T20:13+0300

2026-08-03T20:13+0300

2026-08-03T20:13+0300

бизнес

россия

экономика

вьетнам

рф

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871984637.jpg?1785777223

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в транспортной сфере и договорились продолжить профильный диалог по вопросам реализации совместных проектов, сообщил Минтранс РФ. В Москве состоялась встреча статс-секретаря – заместителя министра транспорта России Дмитрия Зверева с заместителем министра строительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Зань Хюи. "По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-вьетнамского сотрудничества в транспортной сфере и договорились продолжить профильный диалог по вопросам реализации совместных проектов", - говорится в сообщении. Минтранс пишет, что стороны обсудили практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества в транспортной сфере, в том числе перспективы взаимодействия в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, морского сообщения и подготовки кадров для транспортной отрасли. "Особое внимание было уделено проектам строительства метрополитена в Ханое и Хошимине", - отмечается в сообщении.

вьетнам

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, вьетнам, рф, москва