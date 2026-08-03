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Поставки железа и стали из России в Турцию в июне выросли на 14% - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Поставки железа и стали из России в Турцию в июне выросли на 14%
Поставки железа и стали из России в Турцию в июне выросли на 14% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Поставки железа и стали из России в Турцию в июне выросли на 14%
Поставки железа и стали из РФ в Турцию в июне выросли на 14%, до максимального уровня за четыре года, свидетельствуют данные турецкой таможни, которые изучило... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T20:46+0300
2026-08-03T20:46+0300
экономика
россия
финансы
турция
китай
южная корея
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Поставки железа и стали из РФ в Турцию в июне выросли на 14%, до максимального уровня за четыре года, свидетельствуют данные турецкой таможни, которые изучило РИА Новости. Так, за июнь текущего года стоимость импорта Турцией черных металлов из России достигла 484,2 миллиона долларов - максимума с июня 2022 года. За месяц поставки выросли на 14%, а за год - на 41%. Произошел рост поставок и по итогам первого полугодия - на 31%, до 2,07 миллиарда долларов. Больше всего за месяц Турцией было приобретено полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 165,3 миллиона долларов, первичного (передельного) чугуна - на 84,1 миллиона, а также отходов и лома черных металлов - на 69,9 миллиона. Россия по итогам июня заняла в турецком импорте железа и стали первое место. Кроме нее в топ-5 вошли Китай (349,8 миллиона долларов), Южная Корея (176,2 миллиона), Бельгия (104,8 миллиона) и Великобритания (85,5 миллиона).
турция
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россия, финансы, турция, китай, южная корея
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
20:46 03.08.2026
 
Поставки железа и стали из России в Турцию в июне выросли на 14%

Поставки железа и стали из России в Турцию в июне выросли до максимума за четыре года

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Поставки железа и стали из РФ в Турцию в июне выросли на 14%, до максимального уровня за четыре года, свидетельствуют данные турецкой таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, за июнь текущего года стоимость импорта Турцией черных металлов из России достигла 484,2 миллиона долларов - максимума с июня 2022 года. За месяц поставки выросли на 14%, а за год - на 41%.
Произошел рост поставок и по итогам первого полугодия - на 31%, до 2,07 миллиарда долларов.
Больше всего за месяц Турцией было приобретено полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 165,3 миллиона долларов, первичного (передельного) чугуна - на 84,1 миллиона, а также отходов и лома черных металлов - на 69,9 миллиона.
Россия по итогам июня заняла в турецком импорте железа и стали первое место. Кроме нее в топ-5 вошли Китай (349,8 миллиона долларов), Южная Корея (176,2 миллиона), Бельгия (104,8 миллиона) и Великобритания (85,5 миллиона).
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыТУРЦИЯКИТАЙЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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