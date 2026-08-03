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Россияне смогут выбрать ИИ-помощника при первом включении нового устройства

Россияне смогут выбрать ИИ-помощника при первом включении нового устройства - 03.08.2026, ПРАЙМ

Россияне смогут выбрать ИИ-помощника при первом включении нового устройства

Россияне при первом включении нового устройства смогут выбрать ИИ-помощника из списка доступных отечественных и зарубежных решений либо отказаться от его... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T15:33+0300

2026-08-03T15:33+0300

2026-08-03T15:34+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россияне при первом включении нового устройства смогут выбрать ИИ-помощника из списка доступных отечественных и зарубежных решений либо отказаться от его установки, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минцифры. Ранее правительство РФ утвердило перечень программ из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательных к предустановке на гаджеты с 2027 года. В списке в том числе появилась "Алиса AI". "Центральным механизмом проекта постановления является выбор потребителя. Предварительная установка системного помощника осуществляется посредством диалогового окна, отображаемого при первом включении устройства и содержащего перечень доступных потребителю системных помощников, включая как отечественные, так и зарубежные программы. Решение об установке принимает исключительно потребитель; предусмотрена также возможность выраженного отказа от установки", - говорится в пояснительной записке к документу. Минцифры пояснило, что, согласно изменениям, для выбранного ИИ-помощника должны обеспечиваться равные условия работы с решениями производителей устройств и операционных систем, такие, как возможность обновления, пользовательская настройка и равное отображение в интерфейсе устройства. Кроме того, предустановленная версия системного помощника должна быть бесплатной для пользователя, сохраняться после обновлений и восстановления устройства до заводских настроек. "Новый механизм обеспечит пользователям больший выбор цифровых сервисов. Он поможет гарантировать доступность современных ИИ-сервисов для российских пользователей независимо от ограничений в работе отдельных зарубежных решений", - отметили в ведомстве. Там добавили, что проект не устанавливает обязательное использование конкретной программы, компании или платформы. Основная цель - обеспечить прозрачные правила доступа к устройствам и операционным системам, устранить преимущества встроенных решений производителей устройств и предоставить пользователям возможность самостоятельно выбирать используемые сервисы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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