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Россияне смогут выбрать ИИ-помощника при первом включении нового устройства - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Россияне смогут выбрать ИИ-помощника при первом включении нового устройства
Россияне смогут выбрать ИИ-помощника при первом включении нового устройства - 03.08.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут выбрать ИИ-помощника при первом включении нового устройства
Россияне при первом включении нового устройства смогут выбрать ИИ-помощника из списка доступных отечественных и зарубежных решений либо отказаться от его... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:33+0300
2026-08-03T15:34+0300
технологии
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россияне при первом включении нового устройства смогут выбрать ИИ-помощника из списка доступных отечественных и зарубежных решений либо отказаться от его установки, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минцифры. Ранее правительство РФ утвердило перечень программ из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательных к предустановке на гаджеты с 2027 года. В списке в том числе появилась "Алиса AI". "Центральным механизмом проекта постановления является выбор потребителя. Предварительная установка системного помощника осуществляется посредством диалогового окна, отображаемого при первом включении устройства и содержащего перечень доступных потребителю системных помощников, включая как отечественные, так и зарубежные программы. Решение об установке принимает исключительно потребитель; предусмотрена также возможность выраженного отказа от установки", - говорится в пояснительной записке к документу. Минцифры пояснило, что, согласно изменениям, для выбранного ИИ-помощника должны обеспечиваться равные условия работы с решениями производителей устройств и операционных систем, такие, как возможность обновления, пользовательская настройка и равное отображение в интерфейсе устройства. Кроме того, предустановленная версия системного помощника должна быть бесплатной для пользователя, сохраняться после обновлений и восстановления устройства до заводских настроек. "Новый механизм обеспечит пользователям больший выбор цифровых сервисов. Он поможет гарантировать доступность современных ИИ-сервисов для российских пользователей независимо от ограничений в работе отдельных зарубежных решений", - отметили в ведомстве. Там добавили, что проект не устанавливает обязательное использование конкретной программы, компании или платформы. Основная цель - обеспечить прозрачные правила доступа к устройствам и операционным системам, устранить преимущества встроенных решений производителей устройств и предоставить пользователям возможность самостоятельно выбирать используемые сервисы.
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технологии, россия, рф, ии
Технологии, РОССИЯ, РФ, ИИ
15:33 03.08.2026 (обновлено: 15:34 03.08.2026)
 
Россияне смогут выбрать ИИ-помощника при первом включении нового устройства

Минцифры: россияне при первом включении нового устройства смогут выбрать ИИ-помощника

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Россияне при первом включении нового устройства смогут выбрать ИИ-помощника из списка доступных отечественных и зарубежных решений либо отказаться от его установки, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минцифры.
Ранее правительство РФ утвердило перечень программ из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательных к предустановке на гаджеты с 2027 года. В списке в том числе появилась "Алиса AI".
"Центральным механизмом проекта постановления является выбор потребителя. Предварительная установка системного помощника осуществляется посредством диалогового окна, отображаемого при первом включении устройства и содержащего перечень доступных потребителю системных помощников, включая как отечественные, так и зарубежные программы. Решение об установке принимает исключительно потребитель; предусмотрена также возможность выраженного отказа от установки", - говорится в пояснительной записке к документу.
Минцифры пояснило, что, согласно изменениям, для выбранного ИИ-помощника должны обеспечиваться равные условия работы с решениями производителей устройств и операционных систем, такие, как возможность обновления, пользовательская настройка и равное отображение в интерфейсе устройства.
Кроме того, предустановленная версия системного помощника должна быть бесплатной для пользователя, сохраняться после обновлений и восстановления устройства до заводских настроек.
"Новый механизм обеспечит пользователям больший выбор цифровых сервисов. Он поможет гарантировать доступность современных ИИ-сервисов для российских пользователей независимо от ограничений в работе отдельных зарубежных решений", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что проект не устанавливает обязательное использование конкретной программы, компании или платформы. Основная цель - обеспечить прозрачные правила доступа к устройствам и операционным системам, устранить преимущества встроенных решений производителей устройств и предоставить пользователям возможность самостоятельно выбирать используемые сервисы.
 
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