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Чистая прибыль "Интерлизинга" по РСБУ впервые превысила 1 млрд рублей

Чистая прибыль "Интерлизинга" по РСБУ впервые превысила 1 млрд рублей - 03.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Интерлизинга" по РСБУ впервые превысила 1 млрд рублей

Чистая прибыль ГК "Интерлизинг" по РСБУ впервые превысила 1 миллиард рублей, увеличившись в 7 раз по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, следует из | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T15:12+0300

2026-08-03T15:12+0300

2026-08-03T15:12+0300

бизнес

финансы

санкт-петербург

интерлизинг

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ГК "Интерлизинг" по РСБУ впервые превысила 1 миллиард рублей, увеличившись в 7 раз по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, следует из отчета компании. Выручка компании снизилась почти на 21% в годовом выражении и составила 6,377 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась почти на 4%, до 1,5 миллиарда рублей. "Финансовые результаты компании - это следствие адаптации бизнес-модели к текущей макроэкономической ситуации. В условиях турбулентности на рынке мы делаем упор на взвешенную риск-политику, поддержание качества портфеля и операционную эффективность", - пояснил РИА Новости гендиректор "Интерлизинга" Артем Алешкин. "Интерлизинг" - частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 70 городах России, головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.

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бизнес, финансы, санкт-петербург, интерлизинг