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Чистая прибыль "Интерлизинга" по РСБУ впервые превысила 1 млрд рублей - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Интерлизинга" по РСБУ впервые превысила 1 млрд рублей
Чистая прибыль "Интерлизинга" по РСБУ впервые превысила 1 млрд рублей - 03.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Интерлизинга" по РСБУ впервые превысила 1 млрд рублей
Чистая прибыль ГК "Интерлизинг" по РСБУ впервые превысила 1 миллиард рублей, увеличившись в 7 раз по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, следует из | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:12+0300
2026-08-03T15:12+0300
бизнес
финансы
санкт-петербург
интерлизинг
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ГК "Интерлизинг" по РСБУ впервые превысила 1 миллиард рублей, увеличившись в 7 раз по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, следует из отчета компании. Выручка компании снизилась почти на 21% в годовом выражении и составила 6,377 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась почти на 4%, до 1,5 миллиарда рублей. "Финансовые результаты компании - это следствие адаптации бизнес-модели к текущей макроэкономической ситуации. В условиях турбулентности на рынке мы делаем упор на взвешенную риск-политику, поддержание качества портфеля и операционную эффективность", - пояснил РИА Новости гендиректор "Интерлизинга" Артем Алешкин. "Интерлизинг" - частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 70 городах России, головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
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бизнес, финансы, санкт-петербург, интерлизинг
Бизнес, Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Интерлизинг
15:12 03.08.2026
 
Чистая прибыль "Интерлизинга" по РСБУ впервые превысила 1 млрд рублей

Чистая прибыль ГК "Интерлизинг" по РСБУ впервые превысила 1 млрд рублей

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ГК "Интерлизинг" по РСБУ впервые превысила 1 миллиард рублей, увеличившись в 7 раз по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка компании снизилась почти на 21% в годовом выражении и составила 6,377 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась почти на 4%, до 1,5 миллиарда рублей.
"Финансовые результаты компании - это следствие адаптации бизнес-модели к текущей макроэкономической ситуации. В условиях турбулентности на рынке мы делаем упор на взвешенную риск-политику, поддержание качества портфеля и операционную эффективность", - пояснил РИА Новости гендиректор "Интерлизинга" Артем Алешкин.
"Интерлизинг" - частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 70 городах России, головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.
 
БизнесФинансыСАНКТ-ПЕТЕРБУРГИнтерлизинг
 
 
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