Август и рубль: о чем думает рынок

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В июле российский рубль незначительно ослабил позиции по отношению к основным мировым валютам. К доллару снижение составило около 0,5%, к евро порядка 1,2%, к китайскому юаню рубль подешевел почти на 1,15%.После нескольких месяцев уверенного укрепления валютный рынок постепенно переходит к более сбалансированной динамике, где усиливается влияние внешних факторов, продолжающееся плавное смягчение денежно-кредитной политики и сезонный рост спроса на иностранную валюту.Вместе с тем говорить о формировании устойчивого тренда на существенное ослабление рубля пока преждевременно. Высокий уровень процентных ставок по-прежнему поддерживает привлекательность рублевых инструментов среди инвесторов и трейдеров.Кроме того, восстановление стоимости нефти Urals выше 60 долларов за баррель и рост доходов российских экспортеров способствуют сохранению макроэкономической стабильности.Август традиционно считается месяцем повышенной волатильности для российского валютного рынка, однако в текущих условиях предпосылок для резкого снижения позиций рубля к ведущим мировым валютам не просматривается.На начало августа ориентир по курсу доллара находится в диапазоне 77-82 рубля. На исходе лета возможно достижение долларом верхней отметки 82 рубля. В течение первой декады августа ожидаем курс евро в коридоре 87,5-93 рубля. Вполне вероятно, что на этой неделе торги юанем пройдут в пределах 11,4-12 рублей. При отсутствии новых внешних факторов давления на российский рынок именно эти уровни могут стать базовыми для валютного рынка в ближайшие недели.До конца лета рубль способен удерживать стабильные позиции, однако повышенная чувствительность к внешнему новостному фону в августе традиционно сохранится.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В июле российский рубль незначительно ослабил позиции по отношению к основным мировым валютам. К доллару снижение составило около 0,5%, к евро порядка 1,2%, к китайскому юаню рубль подешевел почти на 1,15%.
После нескольких месяцев уверенного укрепления валютный рынок постепенно переходит к более сбалансированной динамике, где усиливается влияние внешних факторов, продолжающееся плавное смягчение денежно-кредитной политики и сезонный рост спроса на иностранную валюту.
Вместе с тем говорить о формировании устойчивого тренда на существенное ослабление рубля пока преждевременно. Высокий уровень процентных ставок по-прежнему поддерживает привлекательность рублевых инструментов среди инвесторов и трейдеров.
Кроме того, восстановление стоимости нефти Urals выше 60 долларов за баррель и рост доходов российских экспортеров способствуют сохранению макроэкономической стабильности.
Август традиционно считается месяцем повышенной волатильности для российского валютного рынка, однако в текущих условиях предпосылок для резкого снижения позиций рубля к ведущим мировым валютам не просматривается.
На начало августа ориентир по курсу доллара находится в диапазоне 77-82 рубля. На исходе лета возможно достижение долларом верхней отметки 82 рубля. В течение первой декады августа ожидаем курс евро в коридоре 87,5-93 рубля. Вполне вероятно, что на этой неделе торги юанем пройдут в пределах 11,4-12 рублей. При отсутствии новых внешних факторов давления на российский рынок именно эти уровни могут стать базовыми для валютного рынка в ближайшие недели.
До конца лета рубль способен удерживать стабильные позиции, однако повышенная чувствительность к внешнему новостному фону в августе традиционно сохранится.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
Аналитики ожидают снижения за август российского рынка акций и рубля
31 июля, 20:53
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