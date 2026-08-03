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Август и рубль: о чем думает рынок - 03.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260803/rubl-871972897.html
Август и рубль: о чем думает рынок
Август и рубль: о чем думает рынок - 03.08.2026, ПРАЙМ
Август и рубль: о чем думает рынок
В июле российский рубль незначительно ослабил позиции по отношению к основным мировым валютам. К доллару снижение составило около 0,5%, к евро порядка 1,2%, к... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T14:01+0300
2026-08-03T14:01+0300
экономика
мнения аналитиков
рубль
рынок
курсы валют
валюта
доллар сша
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В июле российский рубль незначительно ослабил позиции по отношению к основным мировым валютам. К доллару снижение составило около 0,5%, к евро порядка 1,2%, к китайскому юаню рубль подешевел почти на 1,15%.После нескольких месяцев уверенного укрепления валютный рынок постепенно переходит к более сбалансированной динамике, где усиливается влияние внешних факторов, продолжающееся плавное смягчение денежно-кредитной политики и сезонный рост спроса на иностранную валюту.Вместе с тем говорить о формировании устойчивого тренда на существенное ослабление рубля пока преждевременно. Высокий уровень процентных ставок по-прежнему поддерживает привлекательность рублевых инструментов среди инвесторов и трейдеров.Кроме того, восстановление стоимости нефти Urals выше 60 долларов за баррель и рост доходов российских экспортеров способствуют сохранению макроэкономической стабильности.Август традиционно считается месяцем повышенной волатильности для российского валютного рынка, однако в текущих условиях предпосылок для резкого снижения позиций рубля к ведущим мировым валютам не просматривается.На начало августа ориентир по курсу доллара находится в диапазоне 77-82 рубля. На исходе лета возможно достижение долларом верхней отметки 82 рубля. В течение первой декады августа ожидаем курс евро в коридоре 87,5-93 рубля. Вполне вероятно, что на этой неделе торги юанем пройдут в пределах 11,4-12 рублей. При отсутствии новых внешних факторов давления на российский рынок именно эти уровни могут стать базовыми для валютного рынка в ближайшие недели.До конца лета рубль способен удерживать стабильные позиции, однако повышенная чувствительность к внешнему новостному фону в августе традиционно сохранится.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
https://1prime.ru/20260731/analitiki-871946403.html
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Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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5
4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
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40
мнения аналитиков, рубль, рынок, курсы валют, валюта, доллар сша
Экономика, Мнения аналитиков, рубль, Рынок, Курсы валют, валюта, Доллар США
14:01 03.08.2026
 
Август и рубль: о чем думает рынок

Проценко: на начало августа ориентир по курсу доллара находится в диапазоне 77-82 рубля

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В июле российский рубль незначительно ослабил позиции по отношению к основным мировым валютам. К доллару снижение составило около 0,5%, к евро порядка 1,2%, к китайскому юаню рубль подешевел почти на 1,15%.
После нескольких месяцев уверенного укрепления валютный рынок постепенно переходит к более сбалансированной динамике, где усиливается влияние внешних факторов, продолжающееся плавное смягчение денежно-кредитной политики и сезонный рост спроса на иностранную валюту.
Вместе с тем говорить о формировании устойчивого тренда на существенное ослабление рубля пока преждевременно. Высокий уровень процентных ставок по-прежнему поддерживает привлекательность рублевых инструментов среди инвесторов и трейдеров.
Кроме того, восстановление стоимости нефти Urals выше 60 долларов за баррель и рост доходов российских экспортеров способствуют сохранению макроэкономической стабильности.
Август традиционно считается месяцем повышенной волатильности для российского валютного рынка, однако в текущих условиях предпосылок для резкого снижения позиций рубля к ведущим мировым валютам не просматривается.
На начало августа ориентир по курсу доллара находится в диапазоне 77-82 рубля. На исходе лета возможно достижение долларом верхней отметки 82 рубля. В течение первой декады августа ожидаем курс евро в коридоре 87,5-93 рубля. Вполне вероятно, что на этой неделе торги юанем пройдут в пределах 11,4-12 рублей. При отсутствии новых внешних факторов давления на российский рынок именно эти уровни могут стать базовыми для валютного рынка в ближайшие недели.
До конца лета рубль способен удерживать стабильные позиции, однако повышенная чувствительность к внешнему новостному фону в августе традиционно сохранится.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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