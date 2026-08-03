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Рубль снижается к юаню на фоне высокой волатильности на рынке нефти - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Рубль снижается к юаню на фоне высокой волатильности на рынке нефти
Рубль снижается к юаню на фоне высокой волатильности на рынке нефти - 03.08.2026, ПРАЙМ
Рубль снижается к юаню на фоне высокой волатильности на рынке нефти
Рубль снижается к юаню в начале недели на фоне высокой волатильности на рынке нефти и смещения спроса на иностранную валюту в сторону импорта, следует из данных | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T15:42+0300
2026-08-03T15:42+0300
рынок
сша
минфин
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Рубль снижается к юаню в начале недели на фоне высокой волатильности на рынке нефти и смещения спроса на иностранную валюту в сторону импорта, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня к 15.18 мск рос на 15 копеек, до 11,88 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 5,7%, до 82,92 доллара за баррель. Курс юаня днем понедельника рос на 1,26%. Китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 11,76-11,89 рубля. "Высокая волатильность на рынке нефти не оказывает поддержки рублю, который в других обстоятельствах мог извлечь выгоду от более высоких цен на нефть: за июль Brent подорожала на 22%, в результате чего нефтяные котировки примерно на 16,7% превышают уровни февраля текущего года", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер". "Окончание налогового периода смещает спрос на иностранную валюту в начале месяца в сторону импорта, дополнительно давит на рынок сезонный и геополитический фактор", - комментирует Спартак Соболев из "Альфа-Форекс". ПРОГНОЗЫ До конца недели Минфин объявит новые параметры операций с золотовалютными резервами в рамках бюджетного правила и, вероятно, сокращение покупок иностранной валюты со стороны монетарных властей ослабит давление на рубль, предполагает Соболев. "На валютном рынке сохраняется траектория на ослабление рубля, на фоне которой валютные курсы могут сместиться в направлении верхних границ диапазонов 11,6-12 рублей за китайский юань, 79-81 рубль за доллар США и 90-93 рубля за евро", - рассказал Дудников.
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рынок, сша, минфин
Рынок, США, Минфин
15:42 03.08.2026
 
Рубль снижается к юаню на фоне высокой волатильности на рынке нефти

Курс юаня снижается к юаню на фоне высокой волатильности на рынке нефти

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Рубль снижается к юаню в начале недели на фоне высокой волатильности на рынке нефти и смещения спроса на иностранную валюту в сторону импорта, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня к 15.18 мск рос на 15 копеек, до 11,88 рубля.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 5,7%, до 82,92 доллара за баррель.
Курс юаня днем понедельника рос на 1,26%. Китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 11,76-11,89 рубля.
"Высокая волатильность на рынке нефти не оказывает поддержки рублю, который в других обстоятельствах мог извлечь выгоду от более высоких цен на нефть: за июль Brent подорожала на 22%, в результате чего нефтяные котировки примерно на 16,7% превышают уровни февраля текущего года", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер".
"Окончание налогового периода смещает спрос на иностранную валюту в начале месяца в сторону импорта, дополнительно давит на рынок сезонный и геополитический фактор", - комментирует Спартак Соболев из "Альфа-Форекс".
ПРОГНОЗЫ
До конца недели Минфин объявит новые параметры операций с золотовалютными резервами в рамках бюджетного правила и, вероятно, сокращение покупок иностранной валюты со стороны монетарных властей ослабит давление на рубль, предполагает Соболев.
"На валютном рынке сохраняется траектория на ослабление рубля, на фоне которой валютные курсы могут сместиться в направлении верхних границ диапазонов 11,6-12 рублей за китайский юань, 79-81 рубль за доллар США и 90-93 рубля за евро", - рассказал Дудников.
 
РынокСШАМинфин
 
 
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