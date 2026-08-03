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"Русал" разработал инновационный сплав для защиты подводной части судов

"Русал" разработал инновационный сплав для защиты подводной части судов - 03.08.2026, ПРАЙМ

"Русал" разработал инновационный сплав для защиты подводной части судов

"Русал" разработал и запатентовал инновационный сплав для электрохимической защиты подводной части морских судов и портовой инфраструктуры, сообщила компания. | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:51+0300

2026-08-03T12:51+0300

2026-08-03T12:51+0300

китай

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. "Русал" разработал и запатентовал инновационный сплав для электрохимической защиты подводной части морских судов и портовой инфраструктуры, сообщила компания. "Русал"... разработал новый протекторный сплав, предназначенный для электрохимической защиты подводной части морских судов и портовой инфраструктуры. Улучшенные характеристики алюминиевого сплава АП5М позволят удовлетворить запрос отрасли на более эффективную антикоррозионную защиту", - сказано в сообщении. Отмечается, что новый сплав разработал входящий в "Русал" Институт легких материалов и технологий. Кроме того, он уже запатентован в Роспатенте. Поясняется, что в агрессивной среде, например, морской воде протекторные сплавы образуют с подлежащим защите объектом (подводной частью судна или причальной инфраструктуры) электродную пару анод-катод, из-за чего он не вступает в химическую реакцию со средой и не подвергается коррозии. Протекторные сплавы также широко применяются для антикоррозионной защиты нефте- и газопроводов. "Решена и другая ключевая задача: несмотря на применение в сплаве дорогостоящих легирующих элементов – циркония, титана, галлия, индия – его цена не превышает цены аналогов, что важно для клиентов", – цитирует пресс-служба технического директора "Русала" Виктора Манна. "Стоит также отметить, что повышение фактической токоотдачи позволяет или при той же массе протектора увеличить срок его службы, или уменьшить расход металла", - заключил он. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. В прошлом году на долю компании приходилось около 5,3% мирового производства алюминия и 4,7% производства глинозема. В прошлом году "Русал" снизил выпуск алюминия на 1,9%, до 3,918 миллиона тонн, а глинозема увеличил на 6,7%, до 6,858 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20260715/rusal-871537231.html

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китай, русал, роспатент