https://1prime.ru/20260803/rynok-871963330.html

Российский рынок акций растет в попытках пройти уровень в 2250 пунктов

Российский рынок акций растет в попытках пройти уровень в 2250 пунктов - 03.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в попытках пройти уровень в 2250 пунктов

Российский рынок акций растет с началом нового месяца в попытках пройти уровень в 2250 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T10:36+0300

2026-08-03T10:36+0300

2026-08-03T10:37+0300

рынок

торги

индексы

евгений локтюхов

мосбиржа

м.видео

русагро

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871963330.jpg?1785742669

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет с началом нового месяца в попытках пройти уровень в 2250 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск увеличивается на 0,75% относительно предыдущего закрытия, до 2243,09 пункта. В лидерах роста котировок - акции "Сегежи" (+14,32%), ОВК (+7,56%), "М.Видео" (+4,77%), "Русагро" (+3,85%) и префы "Мечела" (+3,49%). В лидерах падения капитализации - привилегированные акции "Башнефти" (−3,20%), обыкновенные акции ДВМП (−1,70%), "Роснефти" (−1,42%), "Лукойла" (−1,18%) и "Татнефти" (−1,03%). "Рынок акций за последние две недели достаточно резво отскочил от многолетних минимумов и смог не только снять сильную перепроданность, но и войти в зону локальной перекупленности", - делится Евгений Локтюхов из ПСБ. Сегодня ключевым уровнем, за который может развернуться борьба краткосрочных инвесторов, может выступить отметка в 2250 пунктов, добавил он. На неделе с 3 по 7 августа рынок будет отыгрывать решение ОПЕК+ и новости с международной арены, также интерес представит статистика инфляции и данные о ВВП, рассказал Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер". Он ожидает консолидацию рынка в диапазоне 2200–2300 пунктов с попытками закрепиться выше 2285 пунктов при благоприятном внешнем фоне. Но учитывая, что значимых позитивных факторов, поддерживающих безоткатный рост рынка, пока больше не появилось, ждем охлаждения активности покупателей в начале этой недели, с ослаблением импульса к росту индекса Мосбиржи и переходом его в зону 2180-2280 пунктов, заключает Локтюхов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, евгений локтюхов, мосбиржа, м.видео, русагро