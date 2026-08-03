https://1prime.ru/20260803/rynok-871963330.html
Российский рынок акций растет в попытках пройти уровень в 2250 пунктов
Российский рынок акций растет в попытках пройти уровень в 2250 пунктов - 03.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в попытках пройти уровень в 2250 пунктов
Российский рынок акций растет с началом нового месяца в попытках пройти уровень в 2250 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T10:36+0300
2026-08-03T10:36+0300
2026-08-03T10:37+0300
рынок
торги
индексы
евгений локтюхов
мосбиржа
м.видео
русагро
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871963330.jpg?1785742669
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет с началом нового месяца в попытках пройти уровень в 2250 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск увеличивается на 0,75% относительно предыдущего закрытия, до 2243,09 пункта. В лидерах роста котировок - акции "Сегежи" (+14,32%), ОВК (+7,56%), "М.Видео" (+4,77%), "Русагро" (+3,85%) и префы "Мечела" (+3,49%). В лидерах падения капитализации - привилегированные акции "Башнефти" (−3,20%), обыкновенные акции ДВМП (−1,70%), "Роснефти" (−1,42%), "Лукойла" (−1,18%) и "Татнефти" (−1,03%). "Рынок акций за последние две недели достаточно резво отскочил от многолетних минимумов и смог не только снять сильную перепроданность, но и войти в зону локальной перекупленности", - делится Евгений Локтюхов из ПСБ. Сегодня ключевым уровнем, за который может развернуться борьба краткосрочных инвесторов, может выступить отметка в 2250 пунктов, добавил он. На неделе с 3 по 7 августа рынок будет отыгрывать решение ОПЕК+ и новости с международной арены, также интерес представит статистика инфляции и данные о ВВП, рассказал Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер". Он ожидает консолидацию рынка в диапазоне 2200–2300 пунктов с попытками закрепиться выше 2285 пунктов при благоприятном внешнем фоне. Но учитывая, что значимых позитивных факторов, поддерживающих безоткатный рост рынка, пока больше не появилось, ждем охлаждения активности покупателей в начале этой недели, с ослаблением импульса к росту индекса Мосбиржи и переходом его в зону 2180-2280 пунктов, заключает Локтюхов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, евгений локтюхов, мосбиржа, м.видео, русагро
Рынок, Торги, Индексы, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, М.Видео, Русагро
Российский рынок акций растет в попытках пройти уровень в 2250 пунктов
Индекс Мосбиржи вырос на 0,75% относительно предыдущего закрытия, до 2243,09 пункта
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет с началом нового месяца в попытках пройти уровень в 2250 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.10 мск увеличивается на 0,75% относительно предыдущего закрытия, до 2243,09 пункта.
В лидерах роста котировок - акции "Сегежи" (+14,32%), ОВК (+7,56%), "М.Видео" (+4,77%), "Русагро" (+3,85%) и префы "Мечела" (+3,49%).
В лидерах падения капитализации - привилегированные акции "Башнефти" (−3,20%), обыкновенные акции ДВМП (−1,70%), "Роснефти" (−1,42%), "Лукойла" (−1,18%) и "Татнефти" (−1,03%).
"Рынок акций за последние две недели достаточно резво отскочил от многолетних минимумов и смог не только снять сильную перепроданность, но и войти в зону локальной перекупленности", - делится Евгений Локтюхов из ПСБ.
Сегодня ключевым уровнем, за который может развернуться борьба краткосрочных инвесторов, может выступить отметка в 2250 пунктов, добавил он.
На неделе с 3 по 7 августа рынок будет отыгрывать решение ОПЕК+ и новости с международной арены, также интерес представит статистика инфляции и данные о ВВП, рассказал Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер".
Он ожидает консолидацию рынка в диапазоне 2200–2300 пунктов с попытками закрепиться выше 2285 пунктов при благоприятном внешнем фоне.
Но учитывая, что значимых позитивных факторов, поддерживающих безоткатный рост рынка, пока больше не появилось, ждем охлаждения активности покупателей в начале этой недели, с ослаблением импульса к росту индекса Мосбиржи и переходом его в зону 2180-2280 пунктов, заключает Локтюхов.