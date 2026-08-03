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Рынок акций РФ закрылся ростом на фоне геополитического фона

Рынок акций РФ закрылся ростом на фоне геополитического фона - 03.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ закрылся ростом на фоне геополитического фона

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника ростом при поддержке улучшившегося геополитического фона, следует из данных Московской... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T19:43+0300

2026-08-03T19:43+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника ростом при поддержке улучшившегося геополитического фона, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,63%, до 2262,75 пункта, индекс РТС - на 0,87%, до 890,25 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,08%, до 874,05 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.23 мск дешевел на 4,88%, до 83,6 доллара. "Индекс Мосбиржи начал неделю новой попыткой пробиться в направлении 2300 пунктов несмотря на снижение котировок нефти. Поддержку мог оказать геополитический фон. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США в ближайшие недели планируют попытку возобновить переговоры между РФ и Украиной", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Также из сопутствующих покупкам факторов отмечается ослабление рубля, стабилизация ситуации на топливном рынке и снижение топливной инфляции, отраженное в последнем недельном отчете Росстата, а также сильные полугодовые отчетности отдельных компаний, добавил он. Росту также способствуют корпоративные новости, вышедшие сильные отчеты корпораций по финансовым и операционным результатам за первое полугодие 2026 года, а также выплаты дивидендов "голубыми фишками", отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global. Лидеры роста и снижения Акции лесопромышленной группы "Сегежа" (+22,47%) выросли на сообщении корпорации о том, что ее дочернее предприятие "Новоенисейский ЛХК/Тайга" вместе с китайским инвестором намерены построить в Красноярском крае биохимический комплекс по глубокой переработке древесины и выпуску высокомаржинальной продукции, отметила Мильчакова. Также в лидерах роста - акции ОВК (+13,33%), "Русгидро" (+7,34%), "Газпром нефти" (+6,52%) и префы "Мечела" (+5,81%). В лидерах снижения - акции ДВМП (-0,98%), ЮГК (-0,89%), "Лукойла" (-0,53%), "Роснефти" (-0,37%) и "Россетей Центра и Приволжья" (-0,29%). Прогнозы По ожиданиям Мильчаковой, завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов. "Без выраженного негатива индекс Мосбиржи может войти в область сопротивления 2280-2300 пунктов, поддержка - над круглыми 2200 пунктами", - прогнозирует Смирнов.

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