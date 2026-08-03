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Погрузка на сети РЖД за семь месяцев снизилась на 0,8%

Погрузка на сети РЖД за семь месяцев снизилась на 0,8% - 03.08.2026, ПРАЙМ

Погрузка на сети РЖД за семь месяцев снизилась на 0,8%

Погрузка на сети РЖД за семь месяцев 2026 года снизилась на 0,8% в годовом выражении, а в июле – выросла на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:07+0300

2026-08-03T11:07+0300

2026-08-03T11:27+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД за семь месяцев 2026 года снизилась на 0,8% в годовом выражении, а в июле – выросла на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания."Погрузка за январь-июль 2026 года составила 641,1 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года... Погрузка на сети РЖД в июле выросла на 0,1%, до 92,2 млн тонн", - говорится в сообщении.Ключевыми драйверами роста погрузки в июле РЖД называют каменный уголь (+7,5% к июлю 2025 года), зерно (+34,3%) и цветную руду (+1,8%). Третий месяц положительная динамика отмечается по цементу (+4,1%) и лесным грузам (+7,2%), второй месяц – по металлолому (+37%) и удобрениям (+4,2%).Среди железных дорог рост погрузки в июле обеспечили Калининградская (+15,8%), Западно-Сибирская (+11,8%), Забайкальская (+10,5%), Дальневосточная (+9,1%), Северная (+4,5%) и Октябрьская (+3,8%)."Погрузка на сети РЖД растет четвертый месяц подряд: в апреле – на 1,9%, в мае – на 0,5%, в июне – на 1%, в июле – на 0,1%", - отмечает компания.Грузооборот, пишут РЖД, увеличивался более высокими темпами – на 4,1% в апреле и мае, на 4,5% – в июне, на 6,5% – в июле. Это компания объясняет увеличением дальности перевозок из-за продолжающейся переориентации грузопотоков на более длинные маршруты, прежде всего на восток.Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в июле увеличились на 6,1%, до 14,7 миллиона тонн, в том числе рост показали удобрения (+86,9%), железная руда (+20,5%), зерно (в 14,1 раза), уголь (+8,7%), а также химикаты (+48,5%).Снижение погрузки на сети РЖД, следует из представленных в понедельник данных, замедляется. По итогам полугодия оно составляло 1%. При этом за второй квартал была положительная динамика погрузки. РЖД надо приложить все силы для сохранения этой тенденции, говорил в поздравлении с Днем железнодорожника в начале августа гендиректор компании Олег Белозеров.

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