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Перевозки пассажиров на сети РЖД за семь месяцев выросли на 0,2% - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Перевозки пассажиров на сети РЖД за семь месяцев выросли на 0,2%
Перевозки пассажиров на сети РЖД за семь месяцев выросли на 0,2% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Перевозки пассажиров на сети РЖД за семь месяцев выросли на 0,2%
Перевозки пассажиров на сети РЖД за семь месяцев 2026 года выросли на 0,2% в годовом выражении, в июле – снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:33+0300
2026-08-03T11:53+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД за семь месяцев 2026 года выросли на 0,2% в годовом выражении, в июле – снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания."За январь-июль 2026 года поездки совершили 748,3 млн пассажиров (+0,2%)... В июле по российским железным дорогам отправились 122 млн пассажиров (-1,7% к июлю 2025 года)", - говорится в сообщении.В частности, в пригородных поездах в январе-июле перевезено 676,1 миллиона человек (+0,4%), в поездах дальнего следования – 72,2 миллиона человек (-1,8%).За июль в пригородном сообщении отправлено 106,9 миллиона пассажиров (-2,4%), в дальнем следовании – 15,1 миллиона пассажиров (+3,8%).Холдинг в 2025 году увеличил перевозки пассажиров на 1,9%, до рекордных за 20 лет 1,3 миллиарда человек в пригородном сообщении и дальнем следовании. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале августа сообщал, что компания в 2026 году идет на новый рекорд.
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192
40
192
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
11:33 03.08.2026 (обновлено: 11:53 03.08.2026)
 
Перевозки пассажиров на сети РЖД за семь месяцев выросли на 0,2%

Перевозки пассажиров на сети РЖД за 7 месяцев выросли на 0,2% и снизились на 1,7% в июле

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД за семь месяцев 2026 года выросли на 0,2% в годовом выражении, в июле – снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания.
"За январь-июль 2026 года поездки совершили 748,3 млн пассажиров (+0,2%)... В июле по российским железным дорогам отправились 122 млн пассажиров (-1,7% к июлю 2025 года)", - говорится в сообщении.
В частности, в пригородных поездах в январе-июле перевезено 676,1 миллиона человек (+0,4%), в поездах дальнего следования – 72,2 миллиона человек (-1,8%).
За июль в пригородном сообщении отправлено 106,9 миллиона пассажиров (-2,4%), в дальнем следовании – 15,1 миллиона пассажиров (+3,8%).
Холдинг в 2025 году увеличил перевозки пассажиров на 1,9%, до рекордных за 20 лет 1,3 миллиарда человек в пригородном сообщении и дальнем следовании. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале августа сообщал, что компания в 2026 году идет на новый рекорд.
 
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