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От "Сапсана" и до дома: РЖД запустил сервис доставки

От "Сапсана" и до дома: РЖД запустил сервис доставки - 03.08.2026, ПРАЙМ

От "Сапсана" и до дома: РЖД запустил сервис доставки

РЖД запустили сервис по доставке багажа от поезда "Сапсан" в любую точку Москвы, сообщила компания. | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T13:19+0300

2026-08-03T13:19+0300

2026-08-03T13:19+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. РЖД запустили сервис по доставке багажа от поезда "Сапсан" в любую точку Москвы, сообщила компания. "Теперь пассажиры "Сапсана" могут заказать доставку багажа прямо от поезда в любую точку Москвы. Курьер встретит вас у вагона, заберет вещи и доставит их по указанному адресу", - говорится в сообщении РЖД. Пассажиру для заказа такой услуги надо оформить заявку в приложении "РЖД Медиа" (мультимедийный информационно-развлекательный бортовой портал поезда "Сапсан"), указать адрес и удобное время доставки, передать багаж курьеру у вагона и получить вещи в нужной точке Москвы. "Стоимость доставки: 490 рублей - ручная кладь… от 990 рублей - классический и негабаритный багаж", - уточняется в сообщении. РЖД отмечают, что багаж застрахован, а курьеры и маршрут доставки отслеживаются.

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