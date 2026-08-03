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От "Сапсана" и до дома: РЖД запустил сервис доставки
От "Сапсана" и до дома: РЖД запустил сервис доставки - 03.08.2026, ПРАЙМ
От "Сапсана" и до дома: РЖД запустил сервис доставки
РЖД запустили сервис по доставке багажа от поезда "Сапсан" в любую точку Москвы, сообщила компания. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T13:19+0300
2026-08-03T13:19+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. РЖД запустили сервис по доставке багажа от поезда "Сапсан" в любую точку Москвы, сообщила компания. "Теперь пассажиры "Сапсана" могут заказать доставку багажа прямо от поезда в любую точку Москвы. Курьер встретит вас у вагона, заберет вещи и доставит их по указанному адресу", - говорится в сообщении РЖД. Пассажиру для заказа такой услуги надо оформить заявку в приложении "РЖД Медиа" (мультимедийный информационно-развлекательный бортовой портал поезда "Сапсан"), указать адрес и удобное время доставки, передать багаж курьеру у вагона и получить вещи в нужной точке Москвы. "Стоимость доставки: 490 рублей - ручная кладь… от 990 рублей - классический и негабаритный багаж", - уточняется в сообщении. РЖД отмечают, что багаж застрахован, а курьеры и маршрут доставки отслеживаются.
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бизнес, россия, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД
От "Сапсана" и до дома: РЖД запустил сервис доставки
РЖД запустили сервис доставки багажа от поезда "Сапсан" в любую точку Москвы
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. РЖД запустили сервис по доставке багажа от поезда "Сапсан" в любую точку Москвы, сообщила компания.
"Теперь пассажиры "Сапсана" могут заказать доставку багажа прямо от поезда в любую точку Москвы
. Курьер встретит вас у вагона, заберет вещи и доставит их по указанному адресу", - говорится в сообщении РЖД
.
Пассажиру для заказа такой услуги надо оформить заявку в приложении "РЖД Медиа" (мультимедийный информационно-развлекательный бортовой портал поезда "Сапсан"), указать адрес и удобное время доставки, передать багаж курьеру у вагона и получить вещи в нужной точке Москвы.
"Стоимость доставки: 490 рублей - ручная кладь… от 990 рублей - классический и негабаритный багаж", - уточняется в сообщении.
РЖД отмечают, что багаж застрахован, а курьеры и маршрут доставки отслеживаются.