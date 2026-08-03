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Банки заработают на дивидендных выплатах. Но не так, как все думают

Банки заработают на дивидендных выплатах. Но не так, как все думают - 03.08.2026, ПРАЙМ

Банки заработают на дивидендных выплатах. Но не так, как все думают

Банковский сектор может стать главным бенефициаром реинвестирования дивидендов в начале августа. На фоне крупных дивидендных выплат инвесторы, по оценке... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T05:05+0300

2026-08-03T05:05+0300

2026-08-03T05:05+0300

мнения аналитиков

финансы

банки

выплата дивидендов

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Банковский сектор может стать главным бенефициаром реинвестирования дивидендов в начале августа. На фоне крупных дивидендных выплат инвесторы, по оценке экспертов, могут направить значительную часть средств обратно в рынок акций, прежде всего в высокодивидендные бумаги банков.20 июля завершился реестр для дивидендных выплат по целому ряду эмитентов, включая ВТБ, ДОМ.РФ, Сбербанк, "Базис" и "Ростелеком". Начисления по меньшей мере по трем компаниям — ВТБ, ДОМ.РФ и Сбербанку — ожидаются в начале первой недели августа.По оценке аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, в свободное обращение поступит более 180 миллиардов рублей дивидендов, а с учетом всех крупных выплат июля-августа общий потенциал притока в рынок составит около 270 миллиардов рублей. Для сравнения, по данным июньского "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России, среднемесячный объем покупок акций физическими лицами за последний год составлял 14,1 миллиард рублей. Хотя часть выплат получат не розничные инвесторы, а институциональные участники и клиенты управляющих компаний, масштабы дивидендного потока все равно выглядят впечатляющими для рынка в целом и могут поддержать котировки в августе.По мнению аналитиков, полученные дивиденды будут реинвестированы в те же бумаги, которые уже демонстрируют устойчивость на слабом рынке. В этом контексте особый интерес могут представлять акции банковского сектора. Акции ВТБ, ДОМ.РФ и Сбербанка уже закрыли дивидендные гэпы. Именно банковские бумаги сейчас могут выглядеть наиболее привлекательными для покупки в ожидании притока дивидендных денег на рынок.Автор: Начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин

https://1prime.ru/20260720/dividendy-871349247.html

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Сергей Селютин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1f/871918449_581:0:2629:2048_100x100_80_0_0_0157e5b134d8a317c6b603ef977dcbe5.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Селютин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1f/871918449_581:0:2629:2048_100x100_80_0_0_0157e5b134d8a317c6b603ef977dcbe5.jpg

мнения аналитиков, финансы, банки, выплата дивидендов