Банки заработают на дивидендных выплатах. Но не так, как все думают

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Банковский сектор может стать главным бенефициаром реинвестирования дивидендов в начале августа. На фоне крупных дивидендных выплат инвесторы, по оценке экспертов, могут направить значительную часть средств обратно в рынок акций, прежде всего в высокодивидендные бумаги банков.20 июля завершился реестр для дивидендных выплат по целому ряду эмитентов, включая ВТБ, ДОМ.РФ, Сбербанк, "Базис" и "Ростелеком". Начисления по меньшей мере по трем компаниям — ВТБ, ДОМ.РФ и Сбербанку — ожидаются в начале первой недели августа.По оценке аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, в свободное обращение поступит более 180 миллиардов рублей дивидендов, а с учетом всех крупных выплат июля-августа общий потенциал притока в рынок составит около 270 миллиардов рублей. Для сравнения, по данным июньского "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России, среднемесячный объем покупок акций физическими лицами за последний год составлял 14,1 миллиард рублей. Хотя часть выплат получат не розничные инвесторы, а институциональные участники и клиенты управляющих компаний, масштабы дивидендного потока все равно выглядят впечатляющими для рынка в целом и могут поддержать котировки в августе.По мнению аналитиков, полученные дивиденды будут реинвестированы в те же бумаги, которые уже демонстрируют устойчивость на слабом рынке. В этом контексте особый интерес могут представлять акции банковского сектора. Акции ВТБ, ДОМ.РФ и Сбербанка уже закрыли дивидендные гэпы. Именно банковские бумаги сейчас могут выглядеть наиболее привлекательными для покупки в ожидании притока дивидендных денег на рынок.Автор: Начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Банковский сектор может стать главным бенефициаром реинвестирования дивидендов в начале августа. На фоне крупных дивидендных выплат инвесторы, по оценке экспертов, могут направить значительную часть средств обратно в рынок акций, прежде всего в высокодивидендные бумаги банков.
20 июля завершился реестр для дивидендных выплат по целому ряду эмитентов, включая ВТБ, ДОМ.РФ, Сбербанк, "Базис" и "Ростелеком". Начисления по меньшей мере по трем компаниям — ВТБ, ДОМ.РФ и Сбербанку — ожидаются в начале первой недели августа.
По оценке аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, в свободное обращение поступит более 180 миллиардов рублей дивидендов, а с учетом всех крупных выплат июля-августа общий потенциал притока в рынок составит около 270 миллиардов рублей.
Сезон дивидендов — 2026: на что рассчитывать инвесторам
20 июля, 05:05
Для сравнения, по данным июньского "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России, среднемесячный объем покупок акций физическими лицами за последний год составлял 14,1 миллиард рублей. Хотя часть выплат получат не розничные инвесторы, а институциональные участники и клиенты управляющих компаний, масштабы дивидендного потока все равно выглядят впечатляющими для рынка в целом и могут поддержать котировки в августе.
По мнению аналитиков, полученные дивиденды будут реинвестированы в те же бумаги, которые уже демонстрируют устойчивость на слабом рынке. В этом контексте особый интерес могут представлять акции банковского сектора. Акции ВТБ, ДОМ.РФ и Сбербанка уже закрыли дивидендные гэпы. Именно банковские бумаги сейчас могут выглядеть наиболее привлекательными для покупки в ожидании притока дивидендных денег на рынок.
Автор: Начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.