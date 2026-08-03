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В филиале "Яковлева" рассказали о возможностях обновленного SJ-100

В филиале "Яковлева" рассказали о возможностях обновленного SJ-100 - 03.08.2026, ПРАЙМ

В филиале "Яковлева" рассказали о возможностях обновленного SJ-100

Обновленная модель самолета SJ-100, который строится в филиале ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае, приспособлена для посадки на коротких полосах и оснащена... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:01+0300

2026-08-03T11:01+0300

2026-08-03T11:06+0300

бизнес

россия

хабаровский край

пао "яковлев"

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 3 авг - ПРАЙМ. Обновленная модель самолета SJ-100, который строится в филиале ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае, приспособлена для посадки на коротких полосах и оснащена дополнительным трапом для высадки пассажиров на неподготовленных аэродромах, сообщил директор производственного центра предприятия Егор Попов. "На самолете (SJ-100 - ред.) внедрили дополнительный трап. Сейчас самолет возит с собой трап для того, чтобы производить выгрузку пассажиров на неподготовленных аэродромах, и раньше на старой модификации самолета этого не было. Применены горизонтальные законцовки крыла, что позволяет самолету производить посадку на более коротких полосах", - сказал Попов журналистам. Он отметил, что на предприятии постарались добиться максимальной унификации самолета, чтобы в эксплуатации он несильно отличался от предыдущей модификации. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

хабаровский край

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бизнес, россия, хабаровский край, пао "яковлев"