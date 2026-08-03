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RUONIA 31 июля снизилась до 13,95%

RUONIA 31 июля снизилась до 13,95% - 03.08.2026, ПРАЙМ

RUONIA 31 июля снизилась до 13,95%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 31 июля, снизилась на 0,04... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T14:41+0300

2026-08-03T14:41+0300

2026-08-03T14:41+0300

финансы

банк россии

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 31 июля, снизилась на 0,04 процентного пункта и составила 13,95%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 619,1 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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финансы, банк россии