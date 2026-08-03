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Стоимость бензина на АЗС Крыма со вторника не превысит 100 рублей за литр
Стоимость бензина на АЗС Крыма со вторника не превысит 100 рублей за литр - 03.08.2026, ПРАЙМ
Стоимость бензина на АЗС Крыма со вторника не превысит 100 рублей за литр
Стоимость бензина марки АИ-92 со вторника на АЗС Крыма не будет превышать 100 рублей за литр, в дальнейшем планируется снижение стоимости других видов топлива,... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T21:34+0300
2026-08-03T21:34+0300
2026-08-03T21:34+0300
энергетика
крым
севастополь
сергей аксенов
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки АИ-92 со вторника на АЗС Крыма не будет превышать 100 рублей за литр, в дальнейшем планируется снижение стоимости других видов топлива, сообщили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава Крыма и губернатор Севастополя одновременно опубликовали в своих каналах сообщения о ситуации на рынке топлива на полуострове, где сообщили о снижении цен.
"Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым приняли ряд решений о предоставлении региональных мер поддержки основным сетевым операторам топливного рынка полуострова. Благодаря этому с завтрашнего дня на АЗС компаний ТЭС и АТАН (крупнейшие сети АЗС на полуострове – ред.) стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор Севастополя в своем канале также отметил, что к середине августа планируется понизить стоимость бензина АИ-95 и дизельного топлива, их стоимость также не должна превышать 100 рублей за литр.
"Следующий шаг - до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива (АИ-95 и ДТ), когда будут реализованы федеральные решения по стоимости топлива на полуострове" , - написал в своем канале Развожаев.
Учитывая общие логистические цепочки, ведется системная работа с руководством республики Крым по стабилизации цен на топливном рынке, добавил он.
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крым, севастополь, сергей аксенов, михаил развожаев
Энергетика, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Аксенов, Михаил Развожаев
Стоимость бензина на АЗС Крыма со вторника не превысит 100 рублей за литр
Стоимость бензина АИ-92 на АЗС Крыма со вторника не будет превышать 100 рублей за литр
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки АИ-92 со вторника на АЗС Крыма не будет превышать 100 рублей за литр, в дальнейшем планируется снижение стоимости других видов топлива, сообщили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава Крыма и губернатор Севастополя одновременно опубликовали в своих каналах сообщения о ситуации на рынке топлива на полуострове, где сообщили о снижении цен.
"Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым приняли ряд решений о предоставлении региональных мер поддержки основным сетевым операторам топливного рынка полуострова. Благодаря этому с завтрашнего дня на АЗС компаний ТЭС и АТАН (крупнейшие сети АЗС на полуострове – ред.) стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор Севастополя в своем канале также отметил, что к середине августа планируется понизить стоимость бензина АИ-95 и дизельного топлива, их стоимость также не должна превышать 100 рублей за литр.
"Следующий шаг - до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива (АИ-95 и ДТ), когда будут реализованы федеральные решения по стоимости топлива на полуострове" , - написал в своем канале Развожаев.
Учитывая общие логистические цепочки, ведется системная работа с руководством республики Крым по стабилизации цен на топливном рынке, добавил он.