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В России запустили лотерею в поддержку туризма по "Золотому кольцу"

В России запустили лотерею в поддержку туризма по "Золотому кольцу" - 03.08.2026, ПРАЙМ

В России запустили лотерею в поддержку туризма по "Золотому кольцу"

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото" с 3 августа запускает новую лотерею "Золотое кольцо от Русского лото", целевые... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:07+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото" с 3 августа запускает новую лотерею "Золотое кольцо от Русского лото", целевые отчисления от которой будут направлены в поддержку развития одноименного национального туристского маршрута, сообщили РИА Новости в компании. Правительство в апреле поручило "Спортлото" организовать лотереи для поддержки внутреннего туризма в рамках развития маршрута "Золотое кольцо" - 5 тиражных и 5 бестиражных. Организатором лотерей выступает Минфин России. "Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото" с 3 августа запускает в продажу билеты новой государственной лотереи "Золотое кольцо от Русского лото", целевые отчисления от которой будут направлены в поддержку развития одноименного национального туристского маршрута - "Золотое кольцо", - рассказали в компании. Половина выручки от продаж билетов лотереи направляется в призовой фонд на выплату выигрышей участникам, а 4,5% от выручки в 2026 году оператор направит в бюджет РФ в виде целевых отчислений. В 2027 году размер целевых отчислений составит уже 5% от суммы выручки, а в 2028 году - 5,5%. Первый розыгрыш лотереи пройдет 4 августа в 18.00 по мск. Далее тиражи будут проходить каждый день в 20.00 по мск. Минимальный гарантированный суперприз в лотерее составляет 100 миллионов рублей. В 2027 году "Золотому кольцу" России исполнится 60 лет, и в связи с этим он будет увеличен на 49 населенных пунктов, впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. Как ранее отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в 2025 году регионы "Золотого кольца" вместе с Москвой посетили 24 миллиона туристов, что составило 27% от всех внутренних туристических поездок.

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