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Страны ЕС в июле лишь 16 дней смогли закачивать газ в ПХГ - Bruegel

Страны ЕС в июле лишь 16 дней смогли закачивать газ в ПХГ - Bruegel - 03.08.2026, ПРАЙМ

Страны ЕС в июле лишь 16 дней смогли закачивать газ в ПХГ - Bruegel

Страны ЕС в июле лишь 16 дней смогли закачивать газ в свои подземные хранилища (ПХГ) с той скоростью, которая позволит им успеть достичь целевого показателя их... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T16:57+0300

2026-08-03T16:57+0300

2026-08-03T16:57+0300

энергетика

газ

европа

ормузский пролив

ес

газпром

ек

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Страны ЕС в июле лишь 16 дней смогли закачивать газ в свои подземные хранилища (ПХГ) с той скоростью, которая позволит им успеть достичь целевого показателя их заполненности к будущему отопительному сезону, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel. По данным Bruegel, необходимая ежедневный прирост закачки газа в европейские ПХГ для достижения целевого показателя их заполненности в 80% к 1 ноября составляет 0,25 процентного пункта. Из данных аналитиков следует, что в июле только 16 дней страны ЕС наращивали заполненность хранилищ на 0,25 и больше процентного пункта. Максимально за сутки в июле прирост закачки газа составлял 0,35 процентного пункта. Европа потеряла два летних месяца для закачки газа в подземные хранилища к отопительному сезону: на 1 августа хранилища ЕС были заполнены газом лишь на 57,11% - это минимальный показатель на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. Страны ЕС в этом году закачивают газ более медленными темпами относительно прошлых лет. По прогнозу "Газпрома", уровень заполненности европейских хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе. Недостаточный объем газа в ПХГ к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой. По мнению Еврокомиссии, подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Цель для стран ЕС - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. Но на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива ЕС решил понизить ее до 80%, заявляла РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

европа

ормузский пролив

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газ, европа, ормузский пролив, ес, газпром, ек