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Суд 1 сентября рассмотрит ходатайство о прекращении банкротства "Трансаэро"

Суд 1 сентября рассмотрит ходатайство о прекращении банкротства "Трансаэро" - 03.08.2026, ПРАЙМ

Суд 1 сентября рассмотрит ходатайство о прекращении банкротства "Трансаэро"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 сентября рассмотрит ходатайство налоговых органов о прекращении процедуры банкротства авиакомпании... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:37+0300

2026-08-03T11:37+0300

2026-08-03T11:40+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 сентября рассмотрит ходатайство налоговых органов о прекращении процедуры банкротства авиакомпании "Трансаэро", которая идет с сентября 2017 года, следует из материалов дела. "В арбитражный суд... от Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия... поступило ходатайство, в соответствии с которым налоговый орган просит... прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении должника на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга. Соответствующая статья закона о банкротстве предусматривает возможность прекращения этой процедуры, если у должника нет средств на оплату расходов по ее проведению. Рассмотрение ходатайства налоговиков назначено на 1 сентября, отмечается в материалах дела. Требования кредиторов "Трансаэро" в 2022 году оценивались в 245 миллиардов рублей. По результатам назначенной судом экспертизы эксперты пришли к выводу, что объективной причиной банкротства "Трансаэро" стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок. "Трансаэро" перестала летать в 2015 году, в сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.

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