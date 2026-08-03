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Суд рассмотрит кассации Google на взыскание 160,3 миллиарда рублей - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Суд рассмотрит кассации Google на взыскание 160,3 миллиарда рублей
Суд рассмотрит кассации Google на взыскание 160,3 миллиарда рублей - 03.08.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит кассации Google на взыскание 160,3 миллиарда рублей
Арбитражный суд Московского округа назначил на 25 августа рассмотрение кассационных жалоб американской Google International LLC и Google Ireland Limited на... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:43+0300
2026-08-03T11:47+0300
бизнес
экономика
россия
москва
гугл
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа назначил на 25 августа рассмотрение кассационных жалоб американской Google International LLC и Google Ireland Limited на судебные акты двух инстанций, которыми с ирландской компании было взыскано около 160,3 миллиарда рублей в конкурсную массу разорившегося ООО "Гугл", говорится в материалах, изученных РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в феврале по заявлению конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского признал незаконными две сделки "Гугла" и Google Ireland - расторжение договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года и заключение аналогичного договора в апреле 2018 года, а также платежи "Гугла" в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года - свыше 373,7 миллиарда. Суд применил последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 101,7 миллиарда рублей и около 58,6 миллиарда рублей процентов. Суд требования полностью удовлетворил. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил определение первой инстанции без изменения. Как пояснил представитель Таляровского в суде, отмена старого договора и заключение нового привели к сокращению выручки российской компании: если раньше у нее оставалось 20% выручки от перепродажи рекламного пространства Google в России, то по новому договору эта доля сократилась до 3%. По мнению управляющего, обоснованием нового соглашения "был санкционный контекст", и заключалось оно, "чтобы обеспечить безболезненный выход с российского рынка". Представитель управляющего подчеркнул, что за последние два месяца перед объявлением об уходе Google с российского рынка рекламы "Гугл" сделал семь платежей в пользу ирландской компании на 46 миллиардов рублей. Ответчики заявили, что новый договор был заключен ввиду того, что за девять лет изменились условия на рынке, и старый стал нерыночным, так как обеспечивал "Гуглу" рентабельность 17-19% при средней рентабельности на рынке не выше 3,8-6%. При этом рентабельность "Гугла" осталась выше, чем у аналогичных российских участников рынка. В апелляционных жалобах заявители указывали на рыночный характер сделок и на пропуск срока их оспаривания. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
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бизнес, россия, москва, гугл
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Гугл
11:43 03.08.2026 (обновлено: 11:47 03.08.2026)
 
Суд рассмотрит кассации Google на взыскание 160,3 миллиарда рублей

Суд 25 августа рассмотрит кассации Google на взыскание 160,3 млрд рублей в пользу "Гугла"

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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа назначил на 25 августа рассмотрение кассационных жалоб американской Google International LLC и Google Ireland Limited на судебные акты двух инстанций, которыми с ирландской компании было взыскано около 160,3 миллиарда рублей в конкурсную массу разорившегося ООО "Гугл", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы в феврале по заявлению конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского признал незаконными две сделки "Гугла" и Google Ireland - расторжение договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года и заключение аналогичного договора в апреле 2018 года, а также платежи "Гугла" в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года - свыше 373,7 миллиарда.
Суд применил последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 101,7 миллиарда рублей и около 58,6 миллиарда рублей процентов. Суд требования полностью удовлетворил. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил определение первой инстанции без изменения.
Как пояснил представитель Таляровского в суде, отмена старого договора и заключение нового привели к сокращению выручки российской компании: если раньше у нее оставалось 20% выручки от перепродажи рекламного пространства Google в России, то по новому договору эта доля сократилась до 3%.
По мнению управляющего, обоснованием нового соглашения "был санкционный контекст", и заключалось оно, "чтобы обеспечить безболезненный выход с российского рынка". Представитель управляющего подчеркнул, что за последние два месяца перед объявлением об уходе Google с российского рынка рекламы "Гугл" сделал семь платежей в пользу ирландской компании на 46 миллиардов рублей.
Ответчики заявили, что новый договор был заключен ввиду того, что за девять лет изменились условия на рынке, и старый стал нерыночным, так как обеспечивал "Гуглу" рентабельность 17-19% при средней рентабельности на рынке не выше 3,8-6%. При этом рентабельность "Гугла" осталась выше, чем у аналогичных российских участников рынка.
В апелляционных жалобах заявители указывали на рыночный характер сделок и на пропуск срока их оспаривания.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАГугл
 
 
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