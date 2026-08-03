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Суд привлек БСП к розыску зарубежных активов экс-главы ПСБ

Суд привлек БСП к розыску зарубежных активов экс-главы ПСБ - 03.08.2026, ПРАЙМ

Суд привлек БСП к розыску зарубежных активов экс-главы ПСБ

Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Евгения Веснина, финансового управляющего бывшего председателя правления банка ПСБ и одного из его... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T17:03+0300

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2026-08-03T17:03+0300

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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Евгения Веснина, финансового управляющего бывшего председателя правления банка ПСБ и одного из его экс-бенефициаров Дмитрия Ананьева, привлек адвокатское бюро "Белых, Сотников и партнеры" (БСП) к розыску его зарубежных активов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Юристы привлечены "для оказания юридических услуг в иностранных юрисдикциях (Великобритания и Британские Виргинские острова, Кипр, Швейцария, Франция) в целях проведения мероприятий по выявлению, сохранению, перерегистрации, реализации и обращению взыскания на зарубежное имущество должника". Суд установил БСП фиксированное вознаграждение, включающее все расходы адвокатов, в размере 83 миллиона рублей и дополнительное вознаграждение в виде гонорара успеха в размере 50% от всех средств, поступивших в конкурсную массу в результате реализации зарубежного имущества сверх суммы в 166 миллионов рублей. Апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Москвы, который ранее отказал Веснину в привлечении БСП. Суд первой инстанции ссылался, в частности, на риск уменьшения конкурсной массы из-за выплаты крупной суммы в пользу юристов. Финуправляющий заявил в суде, что Ананьев и связанные с ним лица совершали действия, направленные на вывод и сокрытие активов от взыскания, и что у экс-банкира имеются активы и права требования в иностранных юрисдикциях. Веснин указывал, что Ананьеву принадлежит компания Queeld Ventures Limited, владеющая акциями Eurasia Mining plc, он владеет еще несколькими иностранными компаниями и имеет счета в нескольких банках. Апелляционный суд поддержал доводы финуправляющего и отметил высокую квалификацию адвокатов БСП. Так, партнер Юрий Башмаков является солиситором старших судов Англии и Уэльса, партнер Сергей Алехин и советник Дмитрий Баяндин являются французскими адвокатами, указал суд в постановлении. Арбитражный суд Москвы признал Ананьева банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества. ПСБ (ранее - Промсвязьбанк) – основной кредитор экс-банкира. Ананьев в сентябре 2019 года был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате. По версии следствия, он и его брат Алексей Ананьев в составе организованной группы растратили принадлежащие банку деньги в пользу своей компании Promsvyaz Capital B.V., через которую они контролировали ПСБ.

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