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У ЕС нет ресурсов для интеграции Украины, заявили в СВР
У ЕС нет ресурсов для интеграции Украины, заявили в СВР - 03.08.2026, ПРАЙМ
У ЕС нет ресурсов для интеграции Украины, заявили в СВР
Евросоюз не обладает ресурсами для удовлетворения завышенных запросов Киева для вступления в ЕС, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T12:00+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Евросоюз не обладает ресурсами для удовлетворения завышенных запросов Киева для вступления в ЕС, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении "в светлом будущем" Украины в Евросоюз, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы", - говорится в сообщении.По данным пресс-бюро, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность перспективы евроинтеграции Украины и опасаются, что она принесет слишком большие экономические и политические риски для "единой Европы". "А у самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев", - говорится в сообщении.По информации СВР, Брюссель предложил начать предвступительные переговоры с Киевом, чтобы предотвратить "антиевропейский разворот" Украины."Кроме того, Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, правда, без права голоса", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.Украинские дипломаты докладывают своему начальству об истинном положении дел, отмечают в СВР."Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа", - добавили в СВР.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, Евросоюз, СВР
У ЕС нет ресурсов для интеграции Украины, заявили в СВР
СВР: у ЕС нет ресурсов для удовлетворения завышенных запросов Украины
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Евросоюз не обладает ресурсами для удовлетворения завышенных запросов Киева для вступления в ЕС, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении "в светлом будущем" Украины в Евросоюз, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-бюро, во внутренних дискуссиях в Брюсселе
европейские лидеры категорически отрицают возможность перспективы евроинтеграции Украины
и опасаются, что она принесет слишком большие экономические и политические риски для "единой Европы".
"А у самого ЕС
нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев", - говорится в сообщении.
По информации СВР, Брюссель предложил начать предвступительные переговоры с Киевом, чтобы предотвратить "антиевропейский разворот" Украины.
"Кроме того, Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, правда, без права голоса", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
Украинские дипломаты докладывают своему начальству об истинном положении дел, отмечают в СВР.
"Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа", - добавили в СВР.
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