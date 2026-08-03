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У ЕС нет ресурсов для интеграции Украины, заявили в СВР - 03.08.2026, ПРАЙМ
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У ЕС нет ресурсов для интеграции Украины, заявили в СВР
У ЕС нет ресурсов для интеграции Украины, заявили в СВР - 03.08.2026, ПРАЙМ
У ЕС нет ресурсов для интеграции Украины, заявили в СВР
Евросоюз не обладает ресурсами для удовлетворения завышенных запросов Киева для вступления в ЕС, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T12:00+0300
2026-08-03T12:00+0300
политика
россия
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евросоюз
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Евросоюз не обладает ресурсами для удовлетворения завышенных запросов Киева для вступления в ЕС, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."Несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении "в светлом будущем" Украины в Евросоюз, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы", - говорится в сообщении.По данным пресс-бюро, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность перспективы евроинтеграции Украины и опасаются, что она принесет слишком большие экономические и политические риски для "единой Европы". "А у самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев", - говорится в сообщении.По информации СВР, Брюссель предложил начать предвступительные переговоры с Киевом, чтобы предотвратить "антиевропейский разворот" Украины."Кроме того, Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, правда, без права голоса", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.Украинские дипломаты докладывают своему начальству об истинном положении дел, отмечают в СВР."Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа", - добавили в СВР.
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россия, украина, ес, евросоюз, свр
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, Евросоюз, СВР
12:00 03.08.2026
 
У ЕС нет ресурсов для интеграции Украины, заявили в СВР

СВР: у ЕС нет ресурсов для удовлетворения завышенных запросов Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Евросоюз не обладает ресурсами для удовлетворения завышенных запросов Киева для вступления в ЕС, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении "в светлом будущем" Украины в Евросоюз, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-бюро, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность перспективы евроинтеграции Украины и опасаются, что она принесет слишком большие экономические и политические риски для "единой Европы".
"А у самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев", - говорится в сообщении.
По информации СВР, Брюссель предложил начать предвступительные переговоры с Киевом, чтобы предотвратить "антиевропейский разворот" Украины.
"Кроме того, Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, правда, без права голоса", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
Украинские дипломаты докладывают своему начальству об истинном положении дел, отмечают в СВР.
"Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа", - добавили в СВР.
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