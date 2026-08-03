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Т-Банк перевыпустил мобильное приложение для iPhone
Т-Банк перевыпустил мобильное приложение для iPhone - 03.08.2026, ПРАЙМ
Т-Банк перевыпустил мобильное приложение для iPhone
Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone, оно доступно в App Store под названием Air Pilot Log, сообщили РИА Новости в банке. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T17:19+0300
2026-08-03T17:19+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone, оно доступно в App Store под названием Air Pilot Log, сообщили РИА Новости в банке. "Мы подтверждаем, это наше приложение", - сказали там. Корреспондент РИА Новости убедился, что страница приложения в App Store стилизована под навигационное приложение, но после скачивания пользователю открывается привычный интерфейс. Банк сообщил в своем Telegram-канале, что в новой версии также будут работать пуш-уведомления.
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технологии, банки, финансы
Технологии, Банки, Финансы
Т-Банк перевыпустил мобильное приложение для iPhone
Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone, оно доступно в App Store
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Т-Банк выпустил новую версию мобильного приложения для iPhone, оно доступно в App Store под названием Air Pilot Log, сообщили РИА Новости в банке.
"Мы подтверждаем, это наше приложение", - сказали там.
Корреспондент РИА Новости убедился, что страница приложения в App Store стилизована под навигационное приложение, но после скачивания пользователю открывается привычный интерфейс.
Банк сообщил в своем Telegram-канале, что в новой версии также будут работать пуш-уведомления.