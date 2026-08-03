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FTSE 100 снижается на первых торгах августа

FTSE 100 снижается на первых торгах августа - 03.08.2026, ПРАЙМ

FTSE 100 снижается на первых торгах августа

Британский фондовый индекс FTSE 100 снижается на первых торгах августа, в то время как биржи Франции и Германии растут более чем на 1%, свидетельствуют данные... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T14:05+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 снижается на первых торгах августа, в то время как биржи Франции и Германии растут более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.28 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 10 864,87 пункта. В то же время французский CAC 40 растет на 1,37%, до 8626,03 пункта, а немецкий DAX - на 1,5%, до 26 015,86 пункта, при этом в понедельник значение впервые превысило 26 тысяч пунктов. Акции AstraZeneca в Лондоне демонстрируют сильнейшее падение стоимости в FTSE 100 - на 5,75%. Днем ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что британская фармацевтическая компания ведет переговоры о слиянии с американским конкурентом Bristol Myers Squibb. В результате может появиться одна из крупнейших фармкомпаний в мире с оценкой почти в 400 миллиардов долларов. В то же время стоимость нефти марки Brent снижается почти на 5%, в результате акции BP дешевеют на 1,4%, Shell - на 0,4%. Ранее в понедельник BP сообщила о продаже своего нефтеперерабатывающего завода в Гельзенкирхене, в Германии, европейской компании Klesch Group, а Shell - о плане продажи всего своего европейского наземного бизнеса возобновляемой энергетики французской TotalEnergies. Трейдеры также могли обратить внимание на макростатистику. Так, индекс деловой активности в сфере промышленности Великобритании в июле, по окончательной оценке, снизился до 51,9 пункта с 52,5 пункта в июне, предварительная оценка предполагала рост до 52,8 пункта.

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рынок, торги, индексы, германия, франция, лондон, bp, shell, dax