https://1prime.ru/20260803/torgi-871973268.html
FTSE 100 снижается на первых торгах августа
FTSE 100 снижается на первых торгах августа - 03.08.2026, ПРАЙМ
FTSE 100 снижается на первых торгах августа
Британский фондовый индекс FTSE 100 снижается на первых торгах августа, в то время как биржи Франции и Германии растут более чем на 1%, свидетельствуют данные... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T14:05+0300
2026-08-03T14:05+0300
2026-08-03T14:05+0300
рынок
торги
индексы
германия
франция
лондон
bp
shell
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/82878/57/828785750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_700e6c7a04c0314283b1556602e32e03.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 снижается на первых торгах августа, в то время как биржи Франции и Германии растут более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.28 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 10 864,87 пункта. В то же время французский CAC 40 растет на 1,37%, до 8626,03 пункта, а немецкий DAX - на 1,5%, до 26 015,86 пункта, при этом в понедельник значение впервые превысило 26 тысяч пунктов. Акции AstraZeneca в Лондоне демонстрируют сильнейшее падение стоимости в FTSE 100 - на 5,75%. Днем ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что британская фармацевтическая компания ведет переговоры о слиянии с американским конкурентом Bristol Myers Squibb. В результате может появиться одна из крупнейших фармкомпаний в мире с оценкой почти в 400 миллиардов долларов. В то же время стоимость нефти марки Brent снижается почти на 5%, в результате акции BP дешевеют на 1,4%, Shell - на 0,4%. Ранее в понедельник BP сообщила о продаже своего нефтеперерабатывающего завода в Гельзенкирхене, в Германии, европейской компании Klesch Group, а Shell - о плане продажи всего своего европейского наземного бизнеса возобновляемой энергетики французской TotalEnergies. Трейдеры также могли обратить внимание на макростатистику. Так, индекс деловой активности в сфере промышленности Великобритании в июле, по окончательной оценке, снизился до 51,9 пункта с 52,5 пункта в июне, предварительная оценка предполагала рост до 52,8 пункта.
германия
франция
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82878/57/828785750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c04902faa27746c17bd894fb7318561.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, германия, франция, лондон, bp, shell, dax
Рынок, Торги, Индексы, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЛОНДОН, BP, Shell, DAX
FTSE 100 снижается на первых торгах августа
FTSE 100 снижается на первых торгах августа, французы и немцы растут более чем на 1%