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Назван самый подорожавший товар в мире в июле
Назван самый подорожавший товар в мире в июле - 03.08.2026, ПРАЙМ
Назван самый подорожавший товар в мире в июле
Самым подорожавшим товаром в мире в июле стали яйца, а самым подешевевшим - апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:40+0300
2026-08-03T11:40+0300
2026-08-03T11:42+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Самым подорожавшим товаром в мире в июле стали яйца, а самым подешевевшим - апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, яйца на американской бирже подорожали за прошедший месяц на 334%. Среди другой сельскохозяйственной продукции существенный рост показал овес - мировые цены на него выросли на 15,5%, а также пшеница с ростом на 10,4%. Среди промышленных товаров самый быстрый рост стоимости в мире показали карбамид, необходимый для производства азотных удобрений, и стирол, нужный для получения синтетических каучуков и пластика, - на 18,6%. Необходимые в производстве упаковки полипропилен и полиэтилен выросли в цене на 13,6% и 11,6% соответственно. Самыми подорожавшими энергетическими товарами стали нефть марки Urals - на 50,5% за последний месяц, газ в Великобритании - на 44% и в Европе - на 39%. В то же время сильнее всего подешевели в июле апельсиновый сок - на 14,8%, литий - на 10,6% и чай на индийском рынке - на 9,7%.
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продукты, бизнес
Экономика, продукты, Бизнес
Назван самый подорожавший товар в мире в июле
ICE Futures: яйца стали самым подорожавшим товаром в мире в июле
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Самым подорожавшим товаром в мире в июле стали яйца, а самым подешевевшим - апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, яйца на американской бирже подорожали за прошедший месяц на 334%. Среди другой сельскохозяйственной продукции существенный рост показал овес - мировые цены на него выросли на 15,5%, а также пшеница с ростом на 10,4%.
Среди промышленных товаров самый быстрый рост стоимости в мире показали карбамид, необходимый для производства азотных удобрений, и стирол, нужный для получения синтетических каучуков и пластика, - на 18,6%. Необходимые в производстве упаковки полипропилен и полиэтилен выросли в цене на 13,6% и 11,6% соответственно.
Самыми подорожавшими энергетическими товарами стали нефть марки Urals - на 50,5% за последний месяц, газ в Великобритании
- на 44% и в Европе
- на 39%.
В то же время сильнее всего подешевели в июле апельсиновый сок - на 14,8%, литий - на 10,6% и чай на индийском рынке - на 9,7%.