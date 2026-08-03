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Назван самый подорожавший товар в мире в июле - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Назван самый подорожавший товар в мире в июле
Назван самый подорожавший товар в мире в июле - 03.08.2026, ПРАЙМ
Назван самый подорожавший товар в мире в июле
Самым подорожавшим товаром в мире в июле стали яйца, а самым подешевевшим - апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:40+0300
2026-08-03T11:42+0300
экономика
продукты
бизнес
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Самым подорожавшим товаром в мире в июле стали яйца, а самым подешевевшим - апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, яйца на американской бирже подорожали за прошедший месяц на 334%. Среди другой сельскохозяйственной продукции существенный рост показал овес - мировые цены на него выросли на 15,5%, а также пшеница с ростом на 10,4%. Среди промышленных товаров самый быстрый рост стоимости в мире показали карбамид, необходимый для производства азотных удобрений, и стирол, нужный для получения синтетических каучуков и пластика, - на 18,6%. Необходимые в производстве упаковки полипропилен и полиэтилен выросли в цене на 13,6% и 11,6% соответственно. Самыми подорожавшими энергетическими товарами стали нефть марки Urals - на 50,5% за последний месяц, газ в Великобритании - на 44% и в Европе - на 39%. В то же время сильнее всего подешевели в июле апельсиновый сок - на 14,8%, литий - на 10,6% и чай на индийском рынке - на 9,7%.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
продукты, бизнес
Экономика, продукты, Бизнес
11:40 03.08.2026 (обновлено: 11:42 03.08.2026)
 
Назван самый подорожавший товар в мире в июле

ICE Futures: яйца стали самым подорожавшим товаром в мире в июле

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Самым подорожавшим товаром в мире в июле стали яйца, а самым подешевевшим - апельсиновый сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, яйца на американской бирже подорожали за прошедший месяц на 334%. Среди другой сельскохозяйственной продукции существенный рост показал овес - мировые цены на него выросли на 15,5%, а также пшеница с ростом на 10,4%.
Среди промышленных товаров самый быстрый рост стоимости в мире показали карбамид, необходимый для производства азотных удобрений, и стирол, нужный для получения синтетических каучуков и пластика, - на 18,6%. Необходимые в производстве упаковки полипропилен и полиэтилен выросли в цене на 13,6% и 11,6% соответственно.
Самыми подорожавшими энергетическими товарами стали нефть марки Urals - на 50,5% за последний месяц, газ в Великобритании - на 44% и в Европе - на 39%.
В то же время сильнее всего подешевели в июле апельсиновый сок - на 14,8%, литий - на 10,6% и чай на индийском рынке - на 9,7%.
 
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