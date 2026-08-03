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"Потерянных фигур не жалеют": политолог Пророк о роли Украины в игре Трампа - 03.08.2026, ПРАЙМ
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"Потерянных фигур не жалеют": политолог Пророк о роли Украины в игре Трампа
"Потерянных фигур не жалеют": политолог Пророк о роли Украины в игре Трампа - 03.08.2026, ПРАЙМ
"Потерянных фигур не жалеют": политолог Пророк о роли Украины в игре Трампа
Для Трампа любая война — это вопрос бизнеса и способ восстановления гегемонии США, заявил в интервью Parlamentní listy политолог Владимир Пророк, пишет ИноСМИ... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T17:39+0300
2026-08-03T17:39+0300
экономика
украина
ес
сша
иран
мировая экономика
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Для Трампа любая война — это вопрос бизнеса и способ восстановления гегемонии США, заявил в интервью Parlamentní listy политолог Владимир Пророк, пишет ИноСМИ. Ограниченной поддержкой конфликта на Украине Вашингтон стремится ослабить одновременно и Россию, и Евросоюз. Сама Украина, по мнению эксперта, — лишь пешка на шахматном поле, где потерянных фигур не жалеют."Я бы сказал, что для Трампа война — вопрос бизнеса и возможность восстановить гегемонию Соединенных Штатов Америки в мире. Трамп поставил себе целью реиндустриализовать США и сделать их снова мощной державой", — объяснил политолог.Отвечая на вопрос о недавних ударах украинских БПЛА по двум судам в Каспийском море, следовавшим по маршруту Россия — Иран, Пророк отметил, что украинское командование определяет цели, но не всегда может контролировать каждый полет дронов. Участившиеся атаки на гражданские объекты в России, по его словам, преследуют цель вызвать страх среди населения и усилить антипутинские настроения. Киев рассчитывает, что Кремль в таких условиях пойдет на подписание перемирия.Удары по иранским судам перед визитом Зеленского в США, считает эксперт, могут быть частью более широкого плана. Киев пытается доказать Трампу, что способен помочь ему военными средствами в обмен на поддержку. Иран пообещал отомстить, а Трамп, по данным источника, колеблется в вопросе продолжения ударов. Зеленский уже принес извинения, но о компенсации ущерба, которую требует Тегеран, пока не говорил.Касаясь технологического аспекта, Пророк отметил, что иранские разработки в сфере БПЛА не вызывают сомнений — Тегеран поставлял дроны России в начале конфликта и имеет необходимые мощности. Украина же, несмотря на советское промышленное наследие, после четырех лет войны превратилась, по сути, в сборочный цех, где комплектующие поставляют Запад и Китай. Именно поэтому некоторые западные страны создают совместные предприятия по производству беспилотников с Украиной — это их технологический вклад в продолжение конфликта.
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украина, ес, сша, иран, мировая экономика, общество
Экономика, УКРАИНА, ЕС, США, ИРАН, Мировая экономика, Общество
17:39 03.08.2026
 
"Потерянных фигур не жалеют": политолог Пророк о роли Украины в игре Трампа

Вашингтон использует Киев для ослабления России и Евросоюза, считает политолог Пророк

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Для Трампа любая война — это вопрос бизнеса и способ восстановления гегемонии США, заявил в интервью Parlamentní listy политолог Владимир Пророк, пишет ИноСМИ. Ограниченной поддержкой конфликта на Украине Вашингтон стремится ослабить одновременно и Россию, и Евросоюз. Сама Украина, по мнению эксперта, — лишь пешка на шахматном поле, где потерянных фигур не жалеют.
"Я бы сказал, что для Трампа война — вопрос бизнеса и возможность восстановить гегемонию Соединенных Штатов Америки в мире. Трамп поставил себе целью реиндустриализовать США и сделать их снова мощной державой", — объяснил политолог.
Отвечая на вопрос о недавних ударах украинских БПЛА по двум судам в Каспийском море, следовавшим по маршруту Россия — Иран, Пророк отметил, что украинское командование определяет цели, но не всегда может контролировать каждый полет дронов. Участившиеся атаки на гражданские объекты в России, по его словам, преследуют цель вызвать страх среди населения и усилить антипутинские настроения. Киев рассчитывает, что Кремль в таких условиях пойдет на подписание перемирия.
Удары по иранским судам перед визитом Зеленского в США, считает эксперт, могут быть частью более широкого плана. Киев пытается доказать Трампу, что способен помочь ему военными средствами в обмен на поддержку. Иран пообещал отомстить, а Трамп, по данным источника, колеблется в вопросе продолжения ударов. Зеленский уже принес извинения, но о компенсации ущерба, которую требует Тегеран, пока не говорил.
Касаясь технологического аспекта, Пророк отметил, что иранские разработки в сфере БПЛА не вызывают сомнений — Тегеран поставлял дроны России в начале конфликта и имеет необходимые мощности. Украина же, несмотря на советское промышленное наследие, после четырех лет войны превратилась, по сути, в сборочный цех, где комплектующие поставляют Запад и Китай. Именно поэтому некоторые западные страны создают совместные предприятия по производству беспилотников с Украиной — это их технологический вклад в продолжение конфликта.
 
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