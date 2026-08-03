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Трамп пообещал открыть Ормузский пролив уже во вторник

Трамп пообещал открыть Ормузский пролив уже во вторник - 03.08.2026, ПРАЙМ

Трамп пообещал открыть Ормузский пролив уже во вторник

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже во вторник. Об этом он сообщил журналистам. | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T21:33+0300

2026-08-03T21:33+0300

2026-08-03T21:33+0300

дональд трамп

ормузский пролив

иран

сша

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ВАШИНГТОН, 3 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже во вторник. Об этом он сообщил журналистам."Мы говорим о том, чтобы пролив был полностью открыт буквально завтра. Это фаза один", — сказал американский лидер.Трамп также подчеркнул, что не допустит взимания платы за проход через пролив со стороны Ирана. "Если кто и будет взимать плату, то это будем мы. Именно мы полностью контролируем ситуацию", — добавил он.Напомним, 8 июля Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном, достигнутого в ночь на 18 июня. После этого американские военные провели несколько серий ударов по иранским объектам. В Центральном командовании ВС США утверждали, что это был ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.Иран ответил ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока, а также

ормузский пролив

иран

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дональд трамп, ормузский пролив, иран, сша