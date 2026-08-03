Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пообещал открыть Ормузский пролив уже во вторник - 03.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260803/tramp-871985256.html
Трамп пообещал открыть Ормузский пролив уже во вторник
Трамп пообещал открыть Ормузский пролив уже во вторник - 03.08.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал открыть Ормузский пролив уже во вторник
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже во вторник. Об этом он сообщил журналистам. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T21:33+0300
2026-08-03T21:33+0300
дональд трамп
ормузский пролив
иран
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617749_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_da435cc1191a194f2d219612b1e380ae.jpg
ВАШИНГТОН, 3 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже во вторник. Об этом он сообщил журналистам."Мы говорим о том, чтобы пролив был полностью открыт буквально завтра. Это фаза один", — сказал американский лидер.Трамп также подчеркнул, что не допустит взимания платы за проход через пролив со стороны Ирана. "Если кто и будет взимать плату, то это будем мы. Именно мы полностью контролируем ситуацию", — добавил он.Напомним, 8 июля Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном, достигнутого в ночь на 18 июня. После этого американские военные провели несколько серий ударов по иранским объектам. В Центральном командовании ВС США утверждали, что это был ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.Иран ответил ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока, а также
ормузский пролив
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617749_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_76e0414b105d1b5b6b9b8e904469a809.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, ормузский пролив, иран, сша
Дональд Трамп, Ормузский пролив, ИРАН, США
21:33 03.08.2026
 
Трамп пообещал открыть Ормузский пролив уже во вторник

Президент США Трамп заявил, что Америка не позволят Ирану взимать плату за проход судов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Д. Трампа
Выступление президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже во вторник. Об этом он сообщил журналистам.
"Мы говорим о том, чтобы пролив был полностью открыт буквально завтра. Это фаза один", — сказал американский лидер.
Трамп также подчеркнул, что не допустит взимания платы за проход через пролив со стороны Ирана. "Если кто и будет взимать плату, то это будем мы. Именно мы полностью контролируем ситуацию", — добавил он.
Напомним, 8 июля Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном, достигнутого в ночь на 18 июня. После этого американские военные провели несколько серий ударов по иранским объектам. В Центральном командовании ВС США утверждали, что это был ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
Иран ответил ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока, а также
 
Дональд ТрампОрмузский проливИРАНСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала