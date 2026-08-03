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Трамп пообещал открыть Ормузский пролив уже во вторник
Трамп пообещал открыть Ормузский пролив уже во вторник - 03.08.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал открыть Ормузский пролив уже во вторник
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже во вторник. Об этом он сообщил журналистам. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T21:33+0300
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ВАШИНГТОН, 3 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже во вторник. Об этом он сообщил журналистам."Мы говорим о том, чтобы пролив был полностью открыт буквально завтра. Это фаза один", — сказал американский лидер.Трамп также подчеркнул, что не допустит взимания платы за проход через пролив со стороны Ирана. "Если кто и будет взимать плату, то это будем мы. Именно мы полностью контролируем ситуацию", — добавил он.Напомним, 8 июля Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном, достигнутого в ночь на 18 июня. После этого американские военные провели несколько серий ударов по иранским объектам. В Центральном командовании ВС США утверждали, что это был ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.Иран ответил ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока, а также
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дональд трамп, ормузский пролив, иран, сша
Дональд Трамп, Ормузский пролив, ИРАН, США
Трамп пообещал открыть Ормузский пролив уже во вторник
Президент США Трамп заявил, что Америка не позволят Ирану взимать плату за проход судов