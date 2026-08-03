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ЦБ выпустит серебряные монеты с животными, занесенными в Красную книгу
ЦБ выпустит серебряные монеты с животными, занесенными в Красную книгу - 03.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ выпустит серебряные монеты с животными, занесенными в Красную книгу
Банк России 4 августа выпустит в обращение еще три памятные серебряные монеты серии "Красная книга" номиналом 2 рубля, посвященные представителям флоры и фауны, | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:34+0300
2026-08-03T11:34+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Банк России 4 августа выпустит в обращение еще три памятные серебряные монеты серии "Красная книга" номиналом 2 рубля, посвященные представителям флоры и фауны, которые находятся под защитой государства, сообщил регулятор. "Банк России 4 августа 2026 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга": "Кавказская лесная кошка", "Очковая гага", "Ушастая круглоголовка", - говорится в сообщении. Уточняется, что эту серию Банк России начал выпускать с 1992 года. Сейчас в ней 82 монеты. Монеты имеют форму круга диаметром 33 миллиметра. Отмечается, что на лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант, а боковая поверхность рифленая. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба России и имеются надписи: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Банк России", номинал монет "2 рубля" и год выпуска "2026 г". На оборотной стороне монеты "Кавказская лесная кошка" расположено выполненное в рельефе и цвете изображение кавказской лесной кошки, стоящей на камнях на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения листвы; внизу слева по окружности – надпись "Кавказская лесная кошка". У монеты "Очковая гага" расположено выполненное в рельефе и цвете изображение самца очковой гаги, стоящего на земле на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения водной поверхности; вверху слева по окружности – надпись "Очковая гага". У монеты "Ушастая круглоголовка", расположено выполненное в рельефе и цвете изображение ушастой круглоголовки на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения песка; вверху справа по окружности – надпись "Ушастая круглоголовка". Тираж монет – 5 тысяч экземпляров. "Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточняется в сообщении ЦБ РФ.
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ЦБ выпустит серебряные монеты с животными, занесенными в Красную книгу
ЦБ 4 августа выпустит в обращение еще три памятные серебряные монеты серии "Красная книга"
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Банк России 4 августа выпустит в обращение еще три памятные серебряные монеты серии "Красная книга" номиналом 2 рубля, посвященные представителям флоры и фауны, которые находятся под защитой государства, сообщил регулятор.
"Банк России 4 августа 2026 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга": "Кавказская лесная кошка", "Очковая гага", "Ушастая круглоголовка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эту серию Банк России начал выпускать с 1992 года. Сейчас в ней 82 монеты.
Монеты имеют форму круга диаметром 33 миллиметра. Отмечается, что на лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант, а боковая поверхность рифленая.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба России и имеются надписи: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Банк России", номинал монет "2 рубля" и год выпуска "2026 г".
На оборотной стороне монеты "Кавказская лесная кошка" расположено выполненное в рельефе и цвете изображение кавказской лесной кошки, стоящей на камнях на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения листвы; внизу слева по окружности – надпись "Кавказская лесная кошка".
У монеты "Очковая гага" расположено выполненное в рельефе и цвете изображение самца очковой гаги, стоящего на земле на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения водной поверхности; вверху слева по окружности – надпись "Очковая гага".
У монеты "Ушастая круглоголовка", расположено выполненное в рельефе и цвете изображение ушастой круглоголовки на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения песка; вверху справа по окружности – надпись "Ушастая круглоголовка".
Тираж монет – 5 тысяч экземпляров.
"Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточняется в сообщении ЦБ РФ.