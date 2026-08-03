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Центробанк выпустит монету к 100-летию Всероссийского общества глухих" - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Центробанк выпустит монету к 100-летию Всероссийского общества глухих"
Центробанк выпустит монету к 100-летию Всероссийского общества глухих" - 03.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк выпустит монету к 100-летию Всероссийского общества глухих"
Банк России 4 августа выпустит в обращение ограниченным тиражом памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие Всероссийского общества глухих", сообщил | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T13:35+0300
2026-08-03T13:42+0300
банки
финансы
россия
рф
банк россии
санкт-петербургский монетный двор
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Банк России 4 августа выпустит в обращение ограниченным тиражом памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие Всероссийского общества глухих", сообщил регулятор. "Банк России 4 августа 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие Всероссийского общества глухих" серии "Исторические события", - говорится в сообщении. Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Отмечается, что с лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Кроме того, на лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", год выпуска "2026 г.", проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположено цветное изображение символики Всероссийского общества глухих с надписью "100 Лет". Монета изготовлена улучшенным качеством "пруф", а ее боковая поверхность рифленая. Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров. "Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточняется в сообщении ЦБ РФ.
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Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банк России, Санкт-Петербургский монетный двор
13:35 03.08.2026 (обновлено: 13:42 03.08.2026)
 
Центробанк выпустит монету к 100-летию Всероссийского общества глухих"

ЦБ 4 августа выпустит серебряную монету "100-летие Всероссийского общества глухих"

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Банк России 4 августа выпустит в обращение ограниченным тиражом памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие Всероссийского общества глухих", сообщил регулятор.
"Банк России 4 августа 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие Всероссийского общества глухих" серии "Исторические события", - говорится в сообщении.
Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров.
Отмечается, что с лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Кроме того, на лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", год выпуска "2026 г.", проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено цветное изображение символики Всероссийского общества глухих с надписью "100 Лет".
Монета изготовлена улучшенным качеством "пруф", а ее боковая поверхность рифленая.
Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров.
"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточняется в сообщении ЦБ РФ.
 
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