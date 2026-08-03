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Цена цинка поднялась выше 3700 долларов за тонну
Цена цинка поднялась выше 3700 долларов за тонну - 03.08.2026, ПРАЙМ
Цена цинка поднялась выше 3700 долларов за тонну
Биржевая стоимость цинка открывает пятый месяц подряд ростом, и на первых торгах августа увеличивается на 1,5%, поднявшись выше 3700 долларов за тонну впервые с | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T10:39+0300
2026-08-03T10:39+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка открывает пятый месяц подряд ростом, и на первых торгах августа увеличивается на 1,5%, поднявшись выше 3700 долларов за тонну впервые с середины августа 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 10.15 мск цена цинка подскакивает на 1,54% относительно предыдущего закрытия, до 3 701,5 доллара за тонну. Показатель поднялся выше 3700 долларов впервые с 16 августа 2022 года. Фьючерс на цинк начал торги августа ростом цены после четырех месяцев удорожания подряд, за этот срок стоимость металла поднялась суммарно на 12,7%.
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рынок, торги
Цена цинка поднялась выше 3700 долларов за тонну
Цена цинка поднялась выше 3700 долларов за тонну впервые с 16 августа
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка открывает пятый месяц подряд ростом, и на первых торгах августа увеличивается на 1,5%, поднявшись выше 3700 долларов за тонну впервые с середины августа 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.15 мск цена цинка подскакивает на 1,54% относительно предыдущего закрытия, до 3 701,5 доллара за тонну.
Показатель поднялся выше 3700 долларов впервые с 16 августа 2022 года.
Фьючерс на цинк начал торги августа ростом цены после четырех месяцев удорожания подряд, за этот срок стоимость металла поднялась суммарно на 12,7%.