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Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник - 03.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 6 копеек - до 11,8342 рубля, доллара - на 60 копеек, до 80,0687 рубля, евро - на 77... | 03.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 6 копеек - до 11,8342 рубля, доллара - на 60 копеек, до 80,0687 рубля, евро - на 77 копеек, до 91,9589 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, рф, сша, банк россии, валюта, торги, рубль, доллар, евро, юань
Рынок, РФ, США, Банк России, валюта, Торги, рубль, доллар, евро, юань
18:07 03.08.2026
 
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник

Официальный курс юаня на вторник - 11,83 руб, доллара - 80,07 руб, евро - 91,96 руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 6 копеек - до 11,8342 рубля, доллара - на 60 копеек, до 80,0687 рубля, евро - на 77 копеек, до 91,9589 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
 
РынокРФСШАБанк РоссиивалютаТоргирубльдолларевроюань
 
 
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