https://1prime.ru/20260803/tsentrobank-871981718.html
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник - 03.08.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 6 копеек - до 11,8342 рубля, доллара - на 60 копеек, до 80,0687 рубля, евро - на 77... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T18:07+0300
2026-08-03T18:07+0300
2026-08-03T18:07+0300
рынок
рф
сша
банк россии
валюта
торги
рубль
доллар
евро
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/0e/871483280_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_17bf422b1410607c4fa721c620a03099.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 6 копеек - до 11,8342 рубля, доллара - на 60 копеек, до 80,0687 рубля, евро - на 77 копеек, до 91,9589 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/0e/871483280_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_cea3a9d757399b5334e7caabc4445bb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, банк россии, валюта, торги, рубль, доллар, евро, юань
Рынок, РФ, США, Банк России, валюта, Торги, рубль, доллар, евро, юань
Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня на вторник - 11,83 руб, доллара - 80,07 руб, евро - 91,96 руб