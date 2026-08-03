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Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник

Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник - 03.08.2026, ПРАЙМ

Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 6 копеек - до 11,8342 рубля, доллара - на 60 копеек, до 80,0687 рубля, евро - на 77... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T18:07+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 6 копеек - до 11,8342 рубля, доллара - на 60 копеек, до 80,0687 рубля, евро - на 77 копеек, до 91,9589 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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2026

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рынок, рф, сша, банк россии, валюта, торги, рубль, доллар, евро, юань