Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мадьяр ответил на вопрос о работе АЭС "Пакш" - 03.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260803/turbina-871965474.html
Мадьяр ответил на вопрос о работе АЭС "Пакш"
Мадьяр ответил на вопрос о работе АЭС "Пакш" - 03.08.2026, ПРАЙМ
Мадьяр ответил на вопрос о работе АЭС "Пакш"
Последняя турбина мощностью в 240 мегаватт, вероятно, продолжит выработку электроэнергии на венгерской АЭС "Пакш" в понедельник и вторник на фоне ожидающегося... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:28+0300
2026-08-03T11:32+0300
энергетика
венгрия
аэс "пакш"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871965474.jpg?1785745967
БУДАПЕШТ, 3 авг - ПРАЙМ. Последняя турбина мощностью в 240 мегаватт, вероятно, продолжит выработку электроэнергии на венгерской АЭС "Пакш" в понедельник и вторник на фоне ожидающегося отключения станции из-за рекордного падения уровня воды в Дунае, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку нескольких энергоблоков станции. В воскресенье Мадьяр заявил, что атомная электростанция может полностью прекратить выработку энергии до конца дня. "Специалистам АЭС "Пакш" удалось добиться того, что сегодня и, возможно, еще завтра последняя турбина мощностью 240 мегаватт сможет оставаться в работе", - заявил Мадьяр в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). По его словам, за счет отключения предпоследней турбины в воскресенье инженерам атомной электростанции удалось уменьшить требуемое для охлаждения количество воды, что привело к небольшому увеличению ее уровня у водозаборного сооружения. Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, аэс "пакш"
Энергетика, ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш"
11:28 03.08.2026 (обновлено: 11:32 03.08.2026)
 
Мадьяр ответил на вопрос о работе АЭС "Пакш"

Мадьяр: последняя турбина на АЭС "Пакш", вероятно, продолжит работу в ближайшее время

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 3 авг - ПРАЙМ. Последняя турбина мощностью в 240 мегаватт, вероятно, продолжит выработку электроэнергии на венгерской АЭС "Пакш" в понедельник и вторник на фоне ожидающегося отключения станции из-за рекордного падения уровня воды в Дунае, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку нескольких энергоблоков станции. В воскресенье Мадьяр заявил, что атомная электростанция может полностью прекратить выработку энергии до конца дня.
"Специалистам АЭС "Пакш" удалось добиться того, что сегодня и, возможно, еще завтра последняя турбина мощностью 240 мегаватт сможет оставаться в работе", - заявил Мадьяр в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
По его словам, за счет отключения предпоследней турбины в воскресенье инженерам атомной электростанции удалось уменьшить требуемое для охлаждения количество воды, что привело к небольшому увеличению ее уровня у водозаборного сооружения.
Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯАЭС "Пакш"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала