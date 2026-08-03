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Мадьяр ответил на вопрос о работе АЭС "Пакш"

Мадьяр ответил на вопрос о работе АЭС "Пакш" - 03.08.2026, ПРАЙМ

Мадьяр ответил на вопрос о работе АЭС "Пакш"

Последняя турбина мощностью в 240 мегаватт, вероятно, продолжит выработку электроэнергии на венгерской АЭС "Пакш" в понедельник и вторник на фоне ожидающегося... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:28+0300

2026-08-03T11:28+0300

2026-08-03T11:32+0300

энергетика

венгрия

аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 3 авг - ПРАЙМ. Последняя турбина мощностью в 240 мегаватт, вероятно, продолжит выработку электроэнергии на венгерской АЭС "Пакш" в понедельник и вторник на фоне ожидающегося отключения станции из-за рекордного падения уровня воды в Дунае, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку нескольких энергоблоков станции. В воскресенье Мадьяр заявил, что атомная электростанция может полностью прекратить выработку энергии до конца дня. "Специалистам АЭС "Пакш" удалось добиться того, что сегодня и, возможно, еще завтра последняя турбина мощностью 240 мегаватт сможет оставаться в работе", - заявил Мадьяр в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). По его словам, за счет отключения предпоследней турбины в воскресенье инженерам атомной электростанции удалось уменьшить требуемое для охлаждения количество воды, что привело к небольшому увеличению ее уровня у водозаборного сооружения. Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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венгрия, аэс "пакш"