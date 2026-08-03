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Туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Таиланд - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Таиланд
Туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Таиланд - 03.08.2026, ПРАЙМ
Туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Таиланд
Российские туроператоры не фиксируют массовых обращений от клиентов с отказами от туров в Таиланд, говорить о влиянии гибели двух туристов на турпоток в эту... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T12:29+0300
2026-08-03T12:29+0300
туризм
бизнес
россия
таиланд
паттайя
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют массовых обращений от клиентов с отказами от туров в Таиланд, говорить о влиянии гибели двух туристов на турпоток в эту страну оснований пока нет, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. "На данный момент туроператоры не фиксируют обращений, связанных с массовыми отказами от поездок или снижением бронирований по этому направлению", - сказал Абдюханов. По его словам, трагедия с гибелью российских туристов вызывает большой общественный резонанс, однако говорить о ее влиянии на туристический поток в Таиланд оснований пока нет. Абдюханов подчеркнул, что если подобные резонансные происшествия не носят системного характера и не связаны с массовыми угрозами безопасности, то они не оказывают заметного влияния на спрос. Граждане России, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших.
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туризм, бизнес, россия, таиланд, паттайя, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, Паттайя, Российский союз туриндустрии
12:29 03.08.2026
 
Туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Таиланд

РСТ: туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Таиланд

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют массовых обращений от клиентов с отказами от туров в Таиланд, говорить о влиянии гибели двух туристов на турпоток в эту страну оснований пока нет, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
"На данный момент туроператоры не фиксируют обращений, связанных с массовыми отказами от поездок или снижением бронирований по этому направлению", - сказал Абдюханов.
По его словам, трагедия с гибелью российских туристов вызывает большой общественный резонанс, однако говорить о ее влиянии на туристический поток в Таиланд оснований пока нет.
Абдюханов подчеркнул, что если подобные резонансные происшествия не носят системного характера и не связаны с массовыми угрозами безопасности, то они не оказывают заметного влияния на спрос.
Граждане России, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТАИЛАНДПаттайяРоссийский союз туриндустрии
 
 
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