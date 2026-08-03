https://1prime.ru/20260803/turoperatory-871969748.html

Туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Таиланд

Туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Таиланд - 03.08.2026, ПРАЙМ

Туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Таиланд

Российские туроператоры не фиксируют массовых обращений от клиентов с отказами от туров в Таиланд, говорить о влиянии гибели двух туристов на турпоток в эту... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:29+0300

2026-08-03T12:29+0300

2026-08-03T12:29+0300

туризм

бизнес

россия

таиланд

паттайя

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871969748.jpg?1785749359

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют массовых обращений от клиентов с отказами от туров в Таиланд, говорить о влиянии гибели двух туристов на турпоток в эту страну оснований пока нет, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. "На данный момент туроператоры не фиксируют обращений, связанных с массовыми отказами от поездок или снижением бронирований по этому направлению", - сказал Абдюханов. По его словам, трагедия с гибелью российских туристов вызывает большой общественный резонанс, однако говорить о ее влиянии на туристический поток в Таиланд оснований пока нет. Абдюханов подчеркнул, что если подобные резонансные происшествия не носят системного характера и не связаны с массовыми угрозами безопасности, то они не оказывают заметного влияния на спрос. Граждане России, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших.

таиланд

паттайя

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, таиланд, паттайя, российский союз туриндустрии