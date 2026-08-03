https://1prime.ru/20260803/turtsija-871965167.html

Аналитик назвал хроническую проблему турецкой экономики

Аналитик назвал хроническую проблему турецкой экономики - 03.08.2026, ПРАЙМ

Аналитик назвал хроническую проблему турецкой экономики

Официальные данные по инфляции в Турции не отражают реального роста стоимости жизни, а сохраняющиеся высокие темпы роста цен свидетельствуют о хронических... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:25+0300

2026-08-03T11:25+0300

2026-08-03T11:29+0300

экономика

мировая экономика

турция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871965167.jpg?1785745796

АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. Официальные данные по инфляции в Турции не отражают реального роста стоимости жизни, а сохраняющиеся высокие темпы роста цен свидетельствуют о хронических проблемах экономики, заявила РИА Новости турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), в июле 2026 года потребительские цены выросли на 1,78% по сравнению с июнем, а годовая инфляция замедлилась до 31,75%. Независимые экономисты традиционно оценивают рост стоимости жизни в стране значительно выше официальных показателей, в частности, группа экономистов ENAG подсчитала ее на уровне 50,49%. "Официальная инфляция далека от той, которую ежедневно ощущают граждане. Тем не менее июльские показатели — 1,78% в месячном и 31,75% в годовом выражении — свидетельствуют о том, что проблемы турецкой экономики сохраняются", — сказала собеседница агентства. По ее словам, каждый месяц власти объясняют рост цен различными факторами, однако инфляцию следует признать хронической и структурной проблемой турецкой экономики. Текиндор отметила, что без проведения глубоких структурных реформ и повышения доверия к экономической политике добиться устойчивого снижения инфляции будет крайне сложно.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, турция