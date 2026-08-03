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Аналитик назвал хроническую проблему турецкой экономики - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Аналитик назвал хроническую проблему турецкой экономики
Аналитик назвал хроническую проблему турецкой экономики - 03.08.2026, ПРАЙМ
Аналитик назвал хроническую проблему турецкой экономики
Официальные данные по инфляции в Турции не отражают реального роста стоимости жизни, а сохраняющиеся высокие темпы роста цен свидетельствуют о хронических... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:25+0300
2026-08-03T11:29+0300
экономика
мировая экономика
турция
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АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. Официальные данные по инфляции в Турции не отражают реального роста стоимости жизни, а сохраняющиеся высокие темпы роста цен свидетельствуют о хронических проблемах экономики, заявила РИА Новости турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), в июле 2026 года потребительские цены выросли на 1,78% по сравнению с июнем, а годовая инфляция замедлилась до 31,75%. Независимые экономисты традиционно оценивают рост стоимости жизни в стране значительно выше официальных показателей, в частности, группа экономистов ENAG подсчитала ее на уровне 50,49%. "Официальная инфляция далека от той, которую ежедневно ощущают граждане. Тем не менее июльские показатели — 1,78% в месячном и 31,75% в годовом выражении — свидетельствуют о том, что проблемы турецкой экономики сохраняются", — сказала собеседница агентства. По ее словам, каждый месяц власти объясняют рост цен различными факторами, однако инфляцию следует признать хронической и структурной проблемой турецкой экономики. Текиндор отметила, что без проведения глубоких структурных реформ и повышения доверия к экономической политике добиться устойчивого снижения инфляции будет крайне сложно.
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192
40
192
40
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4.7
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мировая экономика, турция
Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ
11:25 03.08.2026 (обновлено: 11:29 03.08.2026)
 
Аналитик назвал хроническую проблему турецкой экономики

Экономист Текиндор: инфляция в Турции не отражает реального роста стоимости жизни

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АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. Официальные данные по инфляции в Турции не отражают реального роста стоимости жизни, а сохраняющиеся высокие темпы роста цен свидетельствуют о хронических проблемах экономики, заявила РИА Новости турецкий экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор.
По данным Турецкого института статистики (TÜİK), в июле 2026 года потребительские цены выросли на 1,78% по сравнению с июнем, а годовая инфляция замедлилась до 31,75%. Независимые экономисты традиционно оценивают рост стоимости жизни в стране значительно выше официальных показателей, в частности, группа экономистов ENAG подсчитала ее на уровне 50,49%.
"Официальная инфляция далека от той, которую ежедневно ощущают граждане. Тем не менее июльские показатели — 1,78% в месячном и 31,75% в годовом выражении — свидетельствуют о том, что проблемы турецкой экономики сохраняются", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, каждый месяц власти объясняют рост цен различными факторами, однако инфляцию следует признать хронической и структурной проблемой турецкой экономики.
Текиндор отметила, что без проведения глубоких структурных реформ и повышения доверия к экономической политике добиться устойчивого снижения инфляции будет крайне сложно.
 
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