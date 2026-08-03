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В Турции назвали причину ускорения инфляции в июле

В Турции назвали причину ускорения инфляции в июле - 03.08.2026, ПРАЙМ

В Турции назвали причину ускорения инфляции в июле

Напряженность вокруг Ирана стала одной из причин временного ускорения инфляции в Турции в июле, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз. | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T13:41+0300

2026-08-03T13:41+0300

2026-08-03T13:41+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

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АНКАРА, 3 авг - ПРАЙМ. Напряженность вокруг Ирана стала одной из причин временного ускорения инфляции в Турции в июле, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), в июле 2026 года потребительские цены выросли на 1,78% по сравнению с июнем, а годовая инфляция замедлилась до 31,75%. Независимые экономисты традиционно оценивают рост стоимости жизни в стране значительно выше официальных показателей, в частности, группа экономистов ENAG подсчитала ее на уровне 50,49%. "Из-за возобновления конфликта между США и Ираном, вызвавшего рост цен на нефть, а также корректировки регулируемых государством тарифов в июле наблюдалось временное ускорение месячной инфляции по сравнению с предыдущим месяцем", — написал Йылмаз в социальной сети X. По его словам, после снижения внутренних цен на энергоносители в мае и июне в июле они вновь начали расти на фоне геополитической напряженности. В то же время рост цен на свежие овощи и фрукты привел к ускорению продовольственной инфляции, несмотря на замедление роста стоимости переработанных продуктов, отметил вице-президент. Йылмаз добавил, что рост цен в сфере услуг был обусловлен увеличением стоимости транспортных, телекоммуникационных и медицинских услуг, тогда как годовая инфляция в сфере аренды жилья продолжила снижаться. Вице-президент заявил, что власти внимательно отслеживают влияние геополитических факторов на инфляцию и принимают меры для ограничения их воздействия, одновременно поддерживая производителей и обеспечивая доступ бизнеса к финансированию.

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мировая экономика, иран, турция, сша