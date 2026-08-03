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Дизель-поезд с технологией "тяни-толкай" сертифицировал "Трансмашхолдинг"
Дизель-поезд с технологией "тяни-толкай" сертифицировал "Трансмашхолдинг" - 03.08.2026, ПРАЙМ
Дизель-поезд с технологией "тяни-толкай" сертифицировал "Трансмашхолдинг"
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) сертифицировал пригородный дизель-поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) для неэлектрифицированных участков... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T14:24+0300
2026-08-03T14:24+0300
2026-08-03T14:25+0300
бизнес
россия
трансмашхолдинг
ржд
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) сертифицировал пригородный дизель-поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) для неэлектрифицированных участков железных дорог, сообщила компания. О разработке новой платформы пассажирских поездов с технологией push-pull (тяни-толкай), которая ранее не использовалась в России, в интервью РИА Новости в июле 2023 года сообщал гендиректор российского "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа. РЖД в июне 2026 года сообщили, что завершили приемочные испытания первого пригородного дизель-поезда ДП2Д с этой технологией. "Демиховский машиностроительный завод, входящий в состав ТМХ, получил сертификат соответствия требованиям ТР ТС 001/2011 на дизель‑поезд ДП2Д. Техника предназначена для работы на неэлектрифицированных линиях железных дорог с гибким пассажиропотоком", - говорится в сообщении. Сертификат подтверждает соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и позволяет эксплуатировать дизель‑поезд на территории России и других стран Евразийского экономического союза ДП2Д состоит из тепловоза ТЭП70БС и модифицированных вагонов электропоезда (их построили на заводах ТМХ). Управление может осуществляться как из кабины локомотива, так и из головного вагона электропоезда - в зависимости от направления движения. Конструкционная скорость дизель‑поезда - 120 километров в час, срок службы - 32 года. "В дизель‑поезде ДП2Д, в зависимости от выбранной заказчиком составности и параметров салона, может располагаться от 162 до 636 сидячих мест. В головных вагонах предусмотрено два специально оборудованных места для проезда пассажиров на креслах‑колясках. ДП2Д оснащен единой системой управления: функции вождения и контроля состояния подвижного состава полностью дублированы в кабинах тепловоза и головного вагона", - пишет ТМХ. В вагонах ДП2Д стоят эргономичные сиденья. Под каждым блоком пассажирских диванов размещены USB‑розетки Type А и Type C с функцией быстрой зарядки мобильных устройств. Есть в поезде опция установки креплений для велосипедов. Также в головном вагоне расположен экологически чистый туалетный комплекс, которым в том числе могут воспользоваться пассажиры с ограниченными возможностями. Технология "тяни-толкай", поясняли РЖД, позволяет значительно сократить время оборота состава на конечных станциях за счет исключения дополнительных маневровых передвижений.
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бизнес, россия, трансмашхолдинг, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Трансмашхолдинг, РЖД
Дизель-поезд с технологией "тяни-толкай" сертифицировал "Трансмашхолдинг"
ТМХ сертифицировал дизель-поезд с новой для России технологией push-pull
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) сертифицировал пригородный дизель-поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) для неэлектрифицированных участков железных дорог, сообщила компания.
О разработке новой платформы пассажирских поездов с технологией push-pull (тяни-толкай), которая ранее не использовалась в России, в интервью РИА Новости в июле 2023 года сообщал гендиректор российского "Трансмашхолдинга
" Кирилл Липа. РЖД
в июне 2026 года сообщили, что завершили приемочные испытания первого пригородного дизель-поезда ДП2Д с этой технологией.
"Демиховский машиностроительный завод, входящий в состав ТМХ, получил сертификат соответствия требованиям ТР ТС 001/2011 на дизель‑поезд ДП2Д. Техника предназначена для работы на неэлектрифицированных линиях железных дорог с гибким пассажиропотоком", - говорится в сообщении.
Сертификат подтверждает соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и позволяет эксплуатировать дизель‑поезд на территории России и других стран Евразийского экономического союза
ДП2Д состоит из тепловоза ТЭП70БС и модифицированных вагонов электропоезда (их построили на заводах ТМХ). Управление может осуществляться как из кабины локомотива, так и из головного вагона электропоезда - в зависимости от направления движения. Конструкционная скорость дизель‑поезда - 120 километров в час, срок службы - 32 года.
"В дизель‑поезде ДП2Д, в зависимости от выбранной заказчиком составности и параметров салона, может располагаться от 162 до 636 сидячих мест. В головных вагонах предусмотрено два специально оборудованных места для проезда пассажиров на креслах‑колясках. ДП2Д оснащен единой системой управления: функции вождения и контроля состояния подвижного состава полностью дублированы в кабинах тепловоза и головного вагона", - пишет ТМХ.
В вагонах ДП2Д стоят эргономичные сиденья. Под каждым блоком пассажирских диванов размещены USB‑розетки Type А и Type C с функцией быстрой зарядки мобильных устройств. Есть в поезде опция установки креплений для велосипедов. Также в головном вагоне расположен экологически чистый туалетный комплекс, которым в том числе могут воспользоваться пассажиры с ограниченными возможностями.
Технология "тяни-толкай", поясняли РЖД, позволяет значительно сократить время оборота состава на конечных станциях за счет исключения дополнительных маневровых передвижений.