https://1prime.ru/20260803/ugol-871970003.html
Угольная "Распадская" сократила чистый убыток на 12,5%
Угольная "Распадская" сократила чистый убыток на 12,5% - 03.08.2026, ПРАЙМ
Угольная "Распадская" сократила чистый убыток на 12,5%
Чистый убыток "Распадской" по РСБУ в первом полугодии сократился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 532,69 миллиона рублей следует... | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T12:44+0300
2026-08-03T12:44+0300
2026-08-03T12:44+0300
бизнес
финансы
кемеровская область
тува
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861374120_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d22cd9380eb6aceebb6a485422083a46.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Распадской" по РСБУ в первом полугодии сократился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 532,69 миллиона рублей следует из отчета компании. Выручка за минусом НДС и акцизов уменьшилась на 14% в годовом выражении - до 7,07 миллиарда рублей. Валовый убыток составил 66,112 миллиона рублей после прибыли в 26,312 миллиона годом ранее. Себестоимость продаж снизилась до 8,195 миллиарда рублей, что на 13% ниже показателя первого полугодия прошлого года. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года выросли до 2,144 миллиарда рублей со 1,893 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства сократились до 7,962 миллиарда со 8,412 миллиарда рублей. Группа "Распадская" - лидер российского рынка и один из крупных международных экспортеров коксующегося угля. Объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Туве: семь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.
кемеровская область
тува
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861374120_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_720eb0bd6a4251ec29ea801b6e7cbf3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, кемеровская область, тува
Бизнес, Финансы, Кемеровская область, ТУВА
Угольная "Распадская" сократила чистый убыток на 12,5%
"Распадская" в I полугодии сократила чистый убыток по РСБУ на 12,5%
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Распадской" по РСБУ в первом полугодии сократился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 532,69 миллиона рублей следует из отчета компании.
Выручка за минусом НДС и акцизов уменьшилась на 14% в годовом выражении - до 7,07 миллиарда рублей. Валовый убыток составил 66,112 миллиона рублей после прибыли в 26,312 миллиона годом ранее. Себестоимость продаж снизилась до 8,195 миллиарда рублей, что на 13% ниже показателя первого полугодия прошлого года.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года выросли до 2,144 миллиарда рублей со 1,893 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства сократились до 7,962 миллиарда со 8,412 миллиарда рублей.
Группа "Распадская" - лидер российского рынка и один из крупных международных экспортеров коксующегося угля. Объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области
и Туве
: семь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.