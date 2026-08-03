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Угольная "Распадская" сократила чистый убыток на 12,5%

Угольная "Распадская" сократила чистый убыток на 12,5% - 03.08.2026, ПРАЙМ

Угольная "Распадская" сократила чистый убыток на 12,5%

Чистый убыток "Распадской" по РСБУ в первом полугодии сократился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 532,69 миллиона рублей следует... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:44+0300

2026-08-03T12:44+0300

2026-08-03T12:44+0300

бизнес

финансы

кемеровская область

тува

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Распадской" по РСБУ в первом полугодии сократился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 532,69 миллиона рублей следует из отчета компании. Выручка за минусом НДС и акцизов уменьшилась на 14% в годовом выражении - до 7,07 миллиарда рублей. Валовый убыток составил 66,112 миллиона рублей после прибыли в 26,312 миллиона годом ранее. Себестоимость продаж снизилась до 8,195 миллиарда рублей, что на 13% ниже показателя первого полугодия прошлого года. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня текущего года выросли до 2,144 миллиарда рублей со 1,893 миллиарда на конец 2025 года. Краткосрочные обязательства сократились до 7,962 миллиарда со 8,412 миллиарда рублей. Группа "Распадская" - лидер российского рынка и один из крупных международных экспортеров коксующегося угля. Объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Туве: семь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

кемеровская область

тува

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бизнес, финансы, кемеровская область, тува