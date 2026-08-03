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Отвлекающий маневр: на Западе раскрыли цель конфликта на Украине - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Отвлекающий маневр: на Западе раскрыли цель конфликта на Украине
Отвлекающий маневр: на Западе раскрыли цель конфликта на Украине - 03.08.2026, ПРАЙМ
Отвлекающий маневр: на Западе раскрыли цель конфликта на Украине
Обогащение и поддержание политической власти было целью Запада в конфликте на Украине, пишет ИноСМИ со ссылкой колонку международного обозревателя Джей Би Шурка | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T14:49+0300
2026-08-03T14:51+0300
украина
запад
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Обогащение и поддержание политической власти было целью Запада в конфликте на Украине, пишет ИноСМИ со ссылкой колонку международного обозревателя Джей Би Шурка для издания American Thinker.&quot;Когда боевые действия наконец закончатся, транснациональные инвесторы извлекут из этой мясорубки новые барыши — на сей раз от реконструкции&quot;, — заявил он.По мнению обозревателя, Украину уже расчленили и продали по частям, а ее граждане будут жить в других странах."Зато в страну будут завозить миллионы иностранцев из Азии, Африки и Ближнего Востока, чтобы восполнить острую нехватку рабочей силы. Украина уже никогда не будет прежней", — констатировал Шурк.Он добавил, что западные правительства настолько нацелились на уничтожение собственной цивилизации, что ради "нового миропорядка" готовы пойти на военный конфликт."Цель этого конфликта — не что иное, как обогащение и поддержание политической власти. Британские, европейские и, увы, американские глобалисты решили, что третья мировая — это лучший способ отвлечь западных граждан от инфляции вследствие "Зеленого курса", валютных манипуляций центрального банка, иностранного вторжения и множества других мер, самоубийственных с экономической и культурной точек зрения", — резюмировал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, запад
УКРАИНА, ЗАПАД
14:49 03.08.2026 (обновлено: 14:51 03.08.2026)
 
Отвлекающий маневр: на Западе раскрыли цель конфликта на Украине

Шурк назвал целью Запада в конфликте на Украине обогащение и поддержание власти

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Обогащение и поддержание политической власти было целью Запада в конфликте на Украине, пишет ИноСМИ со ссылкой колонку международного обозревателя Джей Би Шурка для издания American Thinker.

"Когда боевые действия наконец закончатся, транснациональные инвесторы извлекут из этой мясорубки новые барыши — на сей раз от реконструкции", — заявил он.

По мнению обозревателя, Украину уже расчленили и продали по частям, а ее граждане будут жить в других странах.
"Зато в страну будут завозить миллионы иностранцев из Азии, Африки и Ближнего Востока, чтобы восполнить острую нехватку рабочей силы. Украина уже никогда не будет прежней", — констатировал Шурк.
Он добавил, что западные правительства настолько нацелились на уничтожение собственной цивилизации, что ради "нового миропорядка" готовы пойти на военный конфликт.
"Цель этого конфликта — не что иное, как обогащение и поддержание политической власти. Британские, европейские и, увы, американские глобалисты решили, что третья мировая — это лучший способ отвлечь западных граждан от инфляции вследствие "Зеленого курса", валютных манипуляций центрального банка, иностранного вторжения и множества других мер, самоубийственных с экономической и культурной точек зрения", — резюмировал он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
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