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Отвлекающий маневр: на Западе раскрыли цель конфликта на Украине

Отвлекающий маневр: на Западе раскрыли цель конфликта на Украине - 03.08.2026, ПРАЙМ

Отвлекающий маневр: на Западе раскрыли цель конфликта на Украине

Обогащение и поддержание политической власти было целью Запада в конфликте на Украине, пишет ИноСМИ со ссылкой колонку международного обозревателя Джей Би Шурка | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T14:49+0300

2026-08-03T14:49+0300

2026-08-03T14:51+0300

украина

запад

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Обогащение и поддержание политической власти было целью Запада в конфликте на Украине, пишет ИноСМИ со ссылкой колонку международного обозревателя Джей Би Шурка для издания American Thinker."Когда боевые действия наконец закончатся, транснациональные инвесторы извлекут из этой мясорубки новые барыши — на сей раз от реконструкции", — заявил он.По мнению обозревателя, Украину уже расчленили и продали по частям, а ее граждане будут жить в других странах."Зато в страну будут завозить миллионы иностранцев из Азии, Африки и Ближнего Востока, чтобы восполнить острую нехватку рабочей силы. Украина уже никогда не будет прежней", — констатировал Шурк.Он добавил, что западные правительства настолько нацелились на уничтожение собственной цивилизации, что ради "нового миропорядка" готовы пойти на военный конфликт."Цель этого конфликта — не что иное, как обогащение и поддержание политической власти. Британские, европейские и, увы, американские глобалисты решили, что третья мировая — это лучший способ отвлечь западных граждан от инфляции вследствие "Зеленого курса", валютных манипуляций центрального банка, иностранного вторжения и множества других мер, самоубийственных с экономической и культурной точек зрения", — резюмировал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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