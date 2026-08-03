https://1prime.ru/20260803/ukraina-871974920.html
Отвлекающий маневр: на Западе раскрыли цель конфликта на Украине
Отвлекающий маневр: на Западе раскрыли цель конфликта на Украине - 03.08.2026, ПРАЙМ
Отвлекающий маневр: на Западе раскрыли цель конфликта на Украине
Обогащение и поддержание политической власти было целью Запада в конфликте на Украине, пишет ИноСМИ со ссылкой колонку международного обозревателя Джей Би Шурка | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T14:49+0300
2026-08-03T14:49+0300
2026-08-03T14:51+0300
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Обогащение и поддержание политической власти было целью Запада в конфликте на Украине, пишет ИноСМИ со ссылкой колонку международного обозревателя Джей Би Шурка для издания American Thinker."Когда боевые действия наконец закончатся, транснациональные инвесторы извлекут из этой мясорубки новые барыши — на сей раз от реконструкции", — заявил он.По мнению обозревателя, Украину уже расчленили и продали по частям, а ее граждане будут жить в других странах."Зато в страну будут завозить миллионы иностранцев из Азии, Африки и Ближнего Востока, чтобы восполнить острую нехватку рабочей силы. Украина уже никогда не будет прежней", — констатировал Шурк.Он добавил, что западные правительства настолько нацелились на уничтожение собственной цивилизации, что ради "нового миропорядка" готовы пойти на военный конфликт."Цель этого конфликта — не что иное, как обогащение и поддержание политической власти. Британские, европейские и, увы, американские глобалисты решили, что третья мировая — это лучший способ отвлечь западных граждан от инфляции вследствие "Зеленого курса", валютных манипуляций центрального банка, иностранного вторжения и множества других мер, самоубийственных с экономической и культурной точек зрения", — резюмировал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20260803/svr-871967579.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад
Отвлекающий маневр: на Западе раскрыли цель конфликта на Украине
Шурк назвал целью Запада в конфликте на Украине обогащение и поддержание власти
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Обогащение и поддержание политической власти было целью Запада в конфликте на Украине, пишет ИноСМИ со ссылкой колонку международного обозревателя Джей Би Шурка для издания American Thinker.
"Когда боевые действия наконец закончатся, транснациональные инвесторы извлекут из этой мясорубки новые барыши — на сей раз от реконструкции", — заявил он.
По мнению обозревателя, Украину
уже расчленили и продали по частям, а ее граждане будут жить в других странах.
"Зато в страну будут завозить миллионы иностранцев из Азии, Африки и Ближнего Востока, чтобы восполнить острую нехватку рабочей силы. Украина уже никогда не будет прежней", — констатировал Шурк.
Он добавил, что западные правительства настолько нацелились на уничтожение собственной цивилизации, что ради "нового миропорядка" готовы пойти на военный конфликт.
"Цель этого конфликта — не что иное, как обогащение и поддержание политической власти. Британские, европейские и, увы, американские глобалисты решили, что третья мировая — это лучший способ отвлечь западных граждан от инфляции вследствие "Зеленого курса", валютных манипуляций центрального банка, иностранного вторжения и множества других мер, самоубийственных с экономической и культурной точек зрения", — резюмировал он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> У ЕС нет ресурсов для интеграции Украины, заявили в СВР