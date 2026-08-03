https://1prime.ru/20260803/ukraina-871978523.html
"Бредовые отмазки": ЕС должен заставить Украину провести реформы, пишут СМИ
"Бредовые отмазки": ЕС должен заставить Украину провести реформы, пишут СМИ - 03.08.2026, ПРАЙМ
"Бредовые отмазки": ЕС должен заставить Украину провести реформы, пишут СМИ
Евросоюз намерен выделить Украине 10 миллиардов евро, несмотря на очевидное отставание в реформах, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание The Economist. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T16:43+0300
2026-08-03T16:43+0300
2026-08-03T16:43+0300
политика
мировая экономика
украина
ес
евросоюз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Евросоюз намерен выделить Украине 10 миллиардов евро, несмотря на очевидное отставание в реформах, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание The Economist.Издание напомнило, что, согласно подписанному 15 июля соглашению, Евросоюз выделит 10 миллиардов евро на совместное производство беспилотников и ракет большой дальности в рамках кредита на поддержку Украины. При этом правительство в Киеве медлит с проведением необходимых реформ. Так, из десяти запланированных законопроектов приняты лишь два."Предполагалось, что успешная судебная реформа станет основным условием дальнейшей финансовой поддержки, однако восьмого июня был, как ни в чем не бывало, выделен седьмой транш кредита в размере 2,8 миллиарда евро — несмотря на отсутствие прогресса", — уточнили журналисты.Они отметили, что Евросоюзу сложно повлиять на Украину, поэтому давление оказывается негласно."Противники перемен в правительстве ловко прикрываются аргументами о поблажках Украине: дескать, реформы противоречат конституции, попирают суверенитет, невозможны в условиях военного положения, неоправданно накладны и, наконец, их не удастся провести через парламент. "Мы называем это антиреформаторским лото бредовых отмазок", — констатировал бывший судья Михаил Жернаков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20260803/ukraina-871974920.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9324efabef9f40f80c21a4794808788b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, ес, евросоюз
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС, Евросоюз
"Бредовые отмазки": ЕС должен заставить Украину провести реформы, пишут СМИ
Economist: ЕС хочет выделить Украине 10 миллиардов евро, несмотря на отставание в реформах
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Евросоюз намерен выделить Украине 10 миллиардов евро, несмотря на очевидное отставание в реформах, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание The Economist.
Издание напомнило, что, согласно подписанному 15 июля соглашению, Евросоюз
выделит 10 миллиардов евро на совместное производство беспилотников и ракет большой дальности в рамках кредита на поддержку Украины
. При этом правительство в Киеве медлит с проведением необходимых реформ. Так, из десяти запланированных законопроектов приняты лишь два.
"Предполагалось, что успешная судебная реформа станет основным условием дальнейшей финансовой поддержки, однако восьмого июня был, как ни в чем не бывало, выделен седьмой транш кредита в размере 2,8 миллиарда евро — несмотря на отсутствие прогресса", — уточнили журналисты.
Они отметили, что Евросоюзу сложно повлиять на Украину, поэтому давление оказывается негласно.
"Противники перемен в правительстве ловко прикрываются аргументами о поблажках Украине: дескать, реформы противоречат конституции, попирают суверенитет, невозможны в условиях военного положения, неоправданно накладны и, наконец, их не удастся провести через парламент. "Мы называем это антиреформаторским лото бредовых отмазок", — констатировал бывший судья Михаил Жернаков.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Отвлекающий маневр: на Западе раскрыли цель конфликта на Украине