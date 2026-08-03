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"Бредовые отмазки": ЕС должен заставить Украину провести реформы, пишут СМИ - 03.08.2026, ПРАЙМ
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Политика
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"Бредовые отмазки": ЕС должен заставить Украину провести реформы, пишут СМИ
"Бредовые отмазки": ЕС должен заставить Украину провести реформы, пишут СМИ - 03.08.2026, ПРАЙМ
"Бредовые отмазки": ЕС должен заставить Украину провести реформы, пишут СМИ
Евросоюз намерен выделить Украине 10 миллиардов евро, несмотря на очевидное отставание в реформах, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание The Economist. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T16:43+0300
2026-08-03T16:43+0300
политика
мировая экономика
украина
ес
евросоюз
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Евросоюз намерен выделить Украине 10 миллиардов евро, несмотря на очевидное отставание в реформах, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание The Economist.Издание напомнило, что, согласно подписанному 15 июля соглашению, Евросоюз выделит 10 миллиардов евро на совместное производство беспилотников и ракет большой дальности в рамках кредита на поддержку Украины. При этом правительство в Киеве медлит с проведением необходимых реформ. Так, из десяти запланированных законопроектов приняты лишь два."Предполагалось, что успешная судебная реформа станет основным условием дальнейшей финансовой поддержки, однако восьмого июня был, как ни в чем не бывало, выделен седьмой транш кредита в размере 2,8 миллиарда евро — несмотря на отсутствие прогресса", — уточнили журналисты.Они отметили, что Евросоюзу сложно повлиять на Украину, поэтому давление оказывается негласно."Противники перемен в правительстве ловко прикрываются аргументами о поблажках Украине: дескать, реформы противоречат конституции, попирают суверенитет, невозможны в условиях военного положения, неоправданно накладны и, наконец, их не удастся провести через парламент. "Мы называем это антиреформаторским лото бредовых отмазок", — констатировал бывший судья Михаил Жернаков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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мировая экономика, украина, ес, евросоюз
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС, Евросоюз
16:43 03.08.2026
 
"Бредовые отмазки": ЕС должен заставить Украину провести реформы, пишут СМИ

Economist: ЕС хочет выделить Украине 10 миллиардов евро, несмотря на отставание в реформах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Евросоюз намерен выделить Украине 10 миллиардов евро, несмотря на очевидное отставание в реформах, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание The Economist.
Издание напомнило, что, согласно подписанному 15 июля соглашению, Евросоюз выделит 10 миллиардов евро на совместное производство беспилотников и ракет большой дальности в рамках кредита на поддержку Украины. При этом правительство в Киеве медлит с проведением необходимых реформ. Так, из десяти запланированных законопроектов приняты лишь два.
"Предполагалось, что успешная судебная реформа станет основным условием дальнейшей финансовой поддержки, однако восьмого июня был, как ни в чем не бывало, выделен седьмой транш кредита в размере 2,8 миллиарда евро — несмотря на отсутствие прогресса", — уточнили журналисты.
Они отметили, что Евросоюзу сложно повлиять на Украину, поэтому давление оказывается негласно.
"Противники перемен в правительстве ловко прикрываются аргументами о поблажках Украине: дескать, реформы противоречат конституции, попирают суверенитет, невозможны в условиях военного положения, неоправданно накладны и, наконец, их не удастся провести через парламент. "Мы называем это антиреформаторским лото бредовых отмазок", — констатировал бывший судья Михаил Жернаков.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украина - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
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