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В Узбекистане производство легковых автомобилей выросло на 13%

В Узбекистане производство легковых автомобилей выросло на 13% - 03.08.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане производство легковых автомобилей выросло на 13%

Производство легковых автомобилей в Узбекистане по сравнению с годом ранее увеличилось в прошлом квартале примерно на 13%, до 235 794 единицы, следует из данных | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T12:26+0300

2026-08-03T12:26+0300

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ТАШКЕНТ, 3 авг – ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в Узбекистане по сравнению с годом ранее увеличилось в прошлом квартале примерно на 13%, до 235 794 единицы, следует из данных национального статистического комитета республики. "В январе-июне 2026 года в Узбекистане было произведено 235 794 легковых автомобиля различных марок. Этот показатель увеличился на 26,8 тысячи единиц по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Таким образом, рост составил 12,8%. Статведомство также приводит данные в разрезе выпущенных моделей: Chevrolet Cobalt – 82 951 (рост на 13,5%), Chevrolet Damas – 43 263 (минус 6%), Chevrolet Tracker – 23 249 (+1,8%), Chevrolet Onix – 18 715 (+8,5%), Kia – 15 184 (рост в 1,3 раза), BYD – 13 405 (рост в 1,9 раза), Haval – 5 061 (рост в 1,43 раза), Chery – 4 384 (+6,1%). По итогам прошлого года производство легковых автомобилей в Узбекистане по сравнению с 2024 годом увеличилось на 6,7%, до 457 833 единиц. В Узбекистане в настоящее время производством легковых автомобилей в структуре АО "Узавтопром" занимаются Uz Auto Motors (бывшее СП "GM Uzbekistan Асака", Андижанская область), группа компаний ADM Global (сборка Kia, Chery и Haval), а также узбекско-китайское СП BYD Uzbekistan Factory, собирающее гибридные и электрические автомобили.

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