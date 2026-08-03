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АЭС "Пакш" в Венгрии можно будет перезапустить без сбоев, заявил премьер

АЭС "Пакш" в Венгрии можно будет перезапустить без сбоев, заявил премьер - 03.08.2026, ПРАЙМ

АЭС "Пакш" в Венгрии можно будет перезапустить без сбоев, заявил премьер

Даже в случае полной остановки АЭС "Пакш" в Венгрии ее можно будет перезапустить без сбоев, при этом чем меньше времени пройдет между остановкой и перезапуском, | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T15:33+0300

2026-08-03T15:33+0300

2026-08-03T15:33+0300

энергетика

венгрия

аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 3 авг - ПРАЙМ. Даже в случае полной остановки АЭС "Пакш" в Венгрии ее можно будет перезапустить без сбоев, при этом чем меньше времени пройдет между остановкой и перезапуском, тем легче будет протекать этот процесс, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку нескольких энергоблоков. Мадьяр 2 августа заявил, что АЭС может полностью прекратить выработку энергии до конца дня, а в понедельник уточнил, что последняя турбина продолжает работу и в зависимости от уровня воды в реке сможет проработать еще до двух дней. "Чем дольше работает последняя турбина, тем лучше еще и потому, что, как неоднократно объясняли специалисты, чем больше времени пройдет между полной остановкой АЭС "Пакш" и ее повторным запуском, тем выше вероятность того, что для запуска потребуется внешняя энергия... Однако и в этом случае специалисты смогут без сбоев перезапустить АЭС, поскольку соответствующий сценарий смоделирован", - сказал Мадьяр на пресс-конференции по итогам совещания с лидерами парламентских фракций по поводу аномальной жары. Венгерский премьер отметил, что на отдельных реакторах такие остановки и запуски проводились уже неоднократно, а в других странах АЭС без проблем запускали и после полной остановки, но повторный запуск будет проще и займет меньше времени, если станция "не успеет слишком сильно остыть". По его словам, продолжение работы АЭС "Пакш" позволяет обеспечивать горячей водой 6 тысяч жителей города, и водоснабжение не будет нарушено даже в случае полной остановки станции.

венгрия

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венгрия, аэс "пакш"