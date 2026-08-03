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Румынские военные взорвали подводную скалу, чтобы спасти АЭС

Румынские военные взорвали подводную скалу, чтобы спасти АЭС - 03.08.2026, ПРАЙМ

Румынские военные взорвали подводную скалу, чтобы спасти АЭС

Румынские военные взорвали с помощью 100 килограммов взрывчатки подводную скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить поток воды и спасти от полной остановки... | 03.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-03T11:49+0300

2026-08-03T11:49+0300

2026-08-03T11:50+0300

энергетика

румыния

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КИШИНЕВ, 3 авг — ПРАЙМ. Румынские военные взорвали с помощью 100 килограммов взрывчатки подводную скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить поток воды и спасти от полной остановки Чернаводскую атомную электростанцию, сообщает румынский телеканал Digi 24. Правительство Румынии в пятницу объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов. Кабмин Румынии рассматривал возможность временно перенаправить один из рукавов Дуная, чтобы увеличить объем воды для АЭС. "В понедельник утром военные уничтожили скалу Пыржоайя, используя 100 килограммов взрывчатки, в рамках операции по перенаправлению стока из Дуная на Чернаводскую АЭС", - говорится в сообщении. Поясняется, что после подрыва скалы начнутся дноуглубительные работы, и на рукаве Бала будут размещены баржи для перенаправления воды в Старый Дунай, который снабжает АЭС. Представитель национальной компании "Воды Румынии" Ана Мария Агиу 22 июля заявила, что сток Дуная достиг минимума в 1,7 тысячи кубометров в секунду, это самый низкий показатель за последние 30 лет. АЭС "Чернаводэ" — единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.

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