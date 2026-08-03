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Суд подтвердил законность использования жилых домов в качестве гостевых
Суд подтвердил законность использования жилых домов в качестве гостевых - 03.08.2026, ПРАЙМ
Суд подтвердил законность использования жилых домов в качестве гостевых
Верховный суд РФ подтвердил законность использования жилого дома в качестве гостевого в коммерческих целях, сообщили в пресс-службе суда. | 03.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-03T11:46+0300
2026-08-03T11:46+0300
2026-08-03T11:48+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Верховный суд РФ подтвердил законность использования жилого дома в качестве гостевого в коммерческих целях, сообщили в пресс-службе суда. Там рассказали, что администрация муниципалитета обратилась в суд с иском к владельцам гостевого дома о запрете его использования в коммерческих целях. По мнению заявителя, установленный вид разрешенного использования земельного участка (ИЖС) не предусматривает предоставления услуг гостевого дома. При этом строение создает угрозу жизни и здоровью граждан, а его эксплуатация наносит ущерб окружающей среде и нарушает публичные интересы, подчеркнул муниципалитет. Изначально суд отклонил иск, однако апелляционная и кассационная инстанции признали, что участок используется с нарушениями. В жалобе в ВС собственники гостевого дома указали, что на момент вынесения апелляционного определения подлежал применению Федеральный закон от 7 июня 2025 года № 127-ФЗ "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов". "Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения апелляции и кассации, разъяснив, что, согласно специальному закону, менять целевое назначение земельного участка для того, чтобы использовать расположенный на нем индивидуальный жилой дом как гостевой, не требуется", - рассказали в пресс-службе. Согласно закону, в некоторых регионах РФ проводится эксперимент в целях создания механизма специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов. По его задумке, индивидуальные жилые дома могут предоставлять услуги гостевых домов для развития туристской индустрии. Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года.
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бизнес, россия, общество , рф, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, Верховный суд
Суд подтвердил законность использования жилых домов в качестве гостевых
Верховный суд подтвердил законность использования жилых домов в качестве гостевых
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Верховный суд РФ подтвердил законность использования жилого дома в качестве гостевого в коммерческих целях, сообщили в пресс-службе суда.
Там рассказали, что администрация муниципалитета обратилась в суд с иском к владельцам гостевого дома о запрете его использования в коммерческих целях.
По мнению заявителя, установленный вид разрешенного использования земельного участка (ИЖС) не предусматривает предоставления услуг гостевого дома. При этом строение создает угрозу жизни и здоровью граждан, а его эксплуатация наносит ущерб окружающей среде и нарушает публичные интересы, подчеркнул муниципалитет.
Изначально суд отклонил иск, однако апелляционная и кассационная инстанции признали, что участок используется с нарушениями.
В жалобе в ВС собственники гостевого дома указали, что на момент вынесения апелляционного определения подлежал применению Федеральный закон от 7 июня 2025 года № 127-ФЗ "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов".
"Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения апелляции и кассации, разъяснив, что, согласно специальному закону, менять целевое назначение земельного участка для того, чтобы использовать расположенный на нем индивидуальный жилой дом как гостевой, не требуется", - рассказали в пресс-службе.
Согласно закону, в некоторых регионах РФ проводится эксперимент в целях создания механизма специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов. По его задумке, индивидуальные жилые дома могут предоставлять услуги гостевых домов для развития туристской индустрии.
Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года.